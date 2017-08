Wall Street končí týden poklesem

18.08.2017 22:10

Americké trhy navazují na včerejší ztráty a odepisují zhruba dvě desetiny procenta. Trhy táhly dolů maloobchodní firmy po výsledcích Foot Locker. Nepomohly ani lepší zprávy z politické scény. Svou roli sehrály jistě i atentáty v Evropě.Index Dow Jones -0,35 % na 21674,51 b.Index S&P 500 -0,18 % na 2425,55 b.Index Nasdaq Composite -0,09 % na 6216,527 b. Index S&P 500 -0,18 % na 2425,55 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,6 % Reality -0,7 % Energie +0,6 % Telekomunikace -0,5 % Základní materiály +0,1 % Zbytná spotřeba -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Ross Stores (ROST) +10 % Foot Locker (FL) -28 % Estee Lauder Cos (EL) +7,8 % Deere (DE) -5,5 % Noble Energy (NBL) +3,1 % NIKE (NKE) -4,2 % Micron Technology (MU) +3,0 % Under Armour (UA) -3,8 % Applied Materials (AMAT) +3,0 % Under Armour (UAA) -3,5 % Martin VarechaFio banka, a.s.