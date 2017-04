Wall Street mírně oslabuje

28.04.2017 20:46

Americké akciové trhy se poslední den týdne pohybují v mírně červeném, tedy záporném pásmu. Investoři tráví průběh výsledkové sezóny, nicméně i nadále indexy zůstávají poblíž rekordních maxim. Lídrem směrem vzhůru jsou akcie informačních technologií a energetické tituly. Naopak klesají akcie telekomunikačních společností a realit. IT společnsoti táhnou vhůru akcie Googlu/Alphabet, který potěšil výsledky. Daří se i dalšímu ze sektoru a tím je Western Digital (WDC +3,47%), který rovněž potěšil výsledky a obchoduje na 52 týdenním maximu. Energetickému sektoru pomáhá rostoucí cena ropy (CL) o téměř procento a bezesporu ho potěšily i výsledky Exxonu (XOM +0,71%). S trhem příliš nezahýbala zveřejněná makrodata ačkoliv nedopadla úplně nejpresvědčivěji. Spotřebitelská důvěra i růst HDP se čekaly lepší. Jak se daří dalším společnostem, které ohlásily výsledky? Microsoft (MSFT +0,06%) zůstává neutrální. Amazon (AMZN +1,11%) v průběhu dne zisky ztrácí. General Motors (GM +0,23%) mírně roste. Starbucks (SBUX -2,37%) zklamal. Index Dow Jones -0,19 % na 20941,47 b.Index S&P 500 -0,2 % na 2384,08 b.Index Nasdaq Composite -0,05 % na 6046,042 b. Index S&P 500 -0,2 % na 2384,08 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +0,5 % Telekomunikace -0,8 % Informační technologie +0,3 % Reality -0,7 % Zdravotní péče +0 % Základní materiály -0,7 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Cerner Corp (CERN) +9,0 % Synchrony Financial (SYF) -15 % Royal Caribbean Cruises (RCL) +8,4 % Host Hotels & Resorts (HST) -6,2 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) +5,1 % KLA-Tencor Corp (KLAC) -5,1 % Alphabet (GOOGL) +4,3 % VF Corp (VFC) -4,9 % Alphabet (GOOG) +4,1 % Qorvo (QRVO) -4,8 % Martin VarechaFio banka, a.s.