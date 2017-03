Wall Street mírně ztrácí, investoři přemítají nad šancemi daňové reformy

27.03.2017 20:16

Index Dow Jones -0,23 % na 20550 b. Index S&P 500 -0,15 % na 2340,51 b. Index Nasdaq Composite +0,14 % na 5836,689 b.Otázka, kterou si kladou američtí investoři, zůstává i dnes stejná – ohrozí páteční neúspěšný pokus o zrušení Obamacare další Trumpovy reformy? Ani analytici a samotní američtí politici se neshodnou. Paul Ryan, předseda Sněmovny reprezentantů, který byl s reformou zdravotnictví úzce spjatý, řekl, že neúspěch zdravotní reformy ztíží změny daňového systému. Podle Tan Kaie Xiana, analytika z GaveKal Research, před daňovou reformou stojí minimálně tak velké překážky jako před zdravotní reformou. „Nyní je jasné, že fiskální a regulatorní reformy zaberou mnohem více času, než mnoho investorů dříve doufalo,“ uvedl. Analytici Goldman Sachs, Citigroup a UBS se však v pátek vyjádřili o poznání optimističtěji. Výraznějšího impulsu se trh zatím nedočkal, americké akcie ztrácí sedmý z posledních osmi dnů. Americký index tak otevřel v záporných číslech a podíval se pod 50denní průměr, než kolem sedmé hodiny ztráty téměř umazal. Poté však začal opět mírně ztrácet. Daří se sektoru zdravotní péče, na který by měly některé aspekty reformy negativní dopad, nejhorší výkon podávají telekomunikace a finance. Ropa v ranních hodinách mírně rostla, nyní však ztrácí 0,7 % na 47,62 USD za barel i přes příslib OPECu, že zváží rozšíření dohody o omezení produkce ropy. Index S&P 500 -0,15 % na 2340,51 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,3 % Telekomunikace -0,9 % Základní materiály +0,2 % Finanční sektor -0,7 % Informační technologie +0,1 % Energie -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna HCA Holdings (HCA) +4,5 % Freeport-McMoRan (FCX) -5,0 % Universal Health Services (UHS) +3,8 % Sealed Air Corp (SEE) -4,0 % Mallinckrodt (MNK) +2,9 % Halliburton (HAL) -3,1 % Best Buy (BBY) +2,8 % Kimco Realty Corp (KIM) -2,6 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) +2,5 % WestRock (WRK) -2,6 % Zdroj: BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.