Wall Street napravuje včerejší pokles a roste

20.04.2017 20:46

Zámořským akciím se dnes daří. Napravují tak včerejší, byť ne nijak dramatické, poklesy. Hnací silou směrem vzhůru jsou bankovní tituly (v čele například Goldman Sachs, která přidává více než 2%). Těm pomáhájí reportované výsledky (jako například včerejší Morgan Stanley). Banky mají co napravovat, jako sektoru se jim tento měsíc příliš nevede. Vzhůru míří sektor základních materiálů a průmyslové podniky. Nevede se akciím utilit. Cena kontraktu ropy dnes spíše stagnuje, aktuálně -0,25%. Klesá cena plynu a to o 0,9%. Z jednotlivých pohybů akcií zmiňme tři. Foot Locker roste po oznámení, že březnové a dubnové prodeje se ukazují jako slibné. Jde o pozitivní signál pro celý sektor maloobchodu. American Express měl výsledky velmi dobré a rovněž akceleruje. Naopak se nevede prodejnímu serveru eBay, který oznámil výsledky, které zklamaly růstem tržeb jež opět zaostává za růstem celého sektoru e-commerce. Investoři si stěžují, že takto tedy Amazon nedožene. Index Dow Jones +1,05 % na 20618,78 b.Index S&P 500 +0,94 % na 2360,22 b.Index Nasdaq Composite +1,02 % na 5922,646 b. Index S&P 500 +0,94 % na 2360,22 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,6 % Utility -0,5 % Základní materiály +1,5 % Nezbytná spotřeba -0,1 % Průmysl +1,4 % Reality 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Alliance Data Systems Corp (ADS) +8,6 % United Rentals (URI) -4,9 % CSX Corp (CSX) +6,4 % Philip Morris International (PM) -4,1 % Snap-on (SNA) +5,5 % Envision Healthcare Corp (EVHC) -4,0 % Foot Locker (FL) +5,4 % eBay (EBAY) -3,3 % American Express (AXP) +5,4 % Danaher Corp (DHR) -2,6 % Martin VarechaFio banka, a.s.