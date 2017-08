Wall Street opatrná před zprávami z Jackson Hole

24.08.2017 20:51

Americké trhy dnes obchodují opatrně. Za podprůměrných objemů a s malými změnami vzhlížejí obchodníci k třem událostem, které se zdají být v současné době důležité. Předně začalo každoroční výjezdní zasedání FED v Jaskson Hole a zítra se čekají projevy od Janet Yellenové a hosta z Evropy Maria Draghiho. Investoři vyhlížejí detaily k postupu centrálních bank a povšechnému stavu světových ekonomik. Za druhé prezident Trump masivně tweetuje a připravuje si půdu k jednání vládním dluhu a možné blokádě. A za třetí v mexickém zálivu řádí hurikán Harvey a pravděpodobně zesílí na stupeň 3. Ovlivňuje to cenu ropy. Neutrálně se obchoduje většina sektorů a subindexů. Největší růst zaznamenávají reality. Naopak oslabuje zbytná spotřeba. Z jednotlivých titulů zmiňme výrobce šperků Signet Jewelers, který v druhém čtvrtletí ohlásil překvapivý růst prodejů. To koresponduje i s výsledky, které ohlásila společnost Tiffany (TIF -1,89%). Ta však z nadějného růstu po konferenčním hovoru s managementem nakonec přetočila do záporu. Cestovatelský portál TripAdvisor posiluje jednodenním ziskem největším od roku 2011 díky spekulacím o možném spojení s konkurentem Priceline (PCLN +0,01%). Detailní infomace zatím chybí. Na opačném pólu jsou akcie potravinářské společnosti vyrábějící balené pokrmy JM Smucker, která zklamala výsledky a snížila výhled. Již zmiňovaná ropa (CL) oslabuje o 2%. Dolar se obchoduje beze změny. Index Dow Jones -0,04 % na 21803,53 b.Index S&P 500 -0,14 % na 2440,55 b.Index Nasdaq Composite -0,2 % na 6265,844 b. Index S&P 500 -0,14 % na 2440,55 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Reality +0,3 % Nezbytná spotřeba -1 % Zdravotní péče +0,3 % Telekomunikace -0,3 % Energie +0,1 % Průmysl -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Signet Jewelers (SIG) +19 % JM Smucker (SJM) -8,1 % Dollar Tree (DLTR) +8,4 % Hormel Foods Corp (HRL) -5,0 % PVH Corp (PVH) +5,9 % Coty (COTY) -2,8 % TripAdvisor (TRIP) +5,1 % Mondelez International (MDLZ) -2,4 % Rockwell Collins (COL) +4,2 % Conagra Brands (CAG) -2,1 % Martin VarechaFio banka, a.s.