Wall Street otevřel na kladné nule

27.04.2017 16:10

Index Dow Jones +0,01 % na 20976,68 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2388,87 b. Index Nasdaq Composite +0,29 % na 6042,658 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2388,87 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zbytná spotřeba +0,6 % Energie -1 % Reality +0,5 % Finanční sektor -0,6 % Utility +0,4 % Základní materiály -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Under Armour (UAA) +11 % Teradata Corp (TDC) -10 % Under Armour (UA) +9,1 % American Airlines Group (AAL) -7,6 % PayPal Holdings (PYPL) +7,5 % Zimmer Biomet Holdings (ZBH) -7,3 % Intuit (INTU) +7,4 % TechnipFMC (FTI) -6,4 % Xilinx (XLNX) +7,2 % F5 Networks (FFIV) -6,1 % Jan TománekFio banka, a.s.