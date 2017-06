Wall Street pod tlakem poklesu technologických akcií, Dow Jones na maximu

09.06.2017 23:11

Index Dow Jones +0,42 % na 21271,97 b. Index S&P 500 -0,08 % na 2431,77 b. Index Nasdaq Composite -1,8 % na 6207,918 b.Americké akcie v pátek otevřely v plusu a všechny tři hlavní indexy atakovaly historická maxima. Uzavřít na nich dokázal pouze index Dow Jones, protože pokles akcií technologických firem stáhnul širší index S&P 500 a především index Nasdaq Composite do záporných čísel. Nasdaq během seance ztrácel až 2,9 %, nakonec však uzavřel pouze s 1,8% ztrátou – nejvyšší od poloviny května. Výprodej se nevyhnul velkým technologickým firmám – Apple (AAPL) oslabil o 3,9 %, Alphabet (GOOGL) o 3,4 %, Microsoft (MSFT) o 2,3 %, Facebook (FB) o 3,3 % a Amazon (AMZN) o 3,2 %. Jeho akcie se v jeden moment obchodovaly dokonce o 8 % níže, jednalo se však pouze o „jednu jehličku“, jelikož se akcie vzápětí vrátily zpět. Jaké faktory za poklesem stojí? Tržní stratég Peter Cecchini z Cantor Firtzgerald uvedl, že jedna z teorií může být, že technologické akcie jsou po nedávné rally překoupené a investoři přesunují své peníze do finančního sektoru a dalších sektorů, které za trhem naopak zaostávaly. Právě financím (+1,9 %), základním materiálům (+1,3 %) a energiím (+2,5 %), tedy letos zaostávajícím sektorům, se dnes dařilo. Na trhu také panují všeobecné obavy, zda bude technologický sektor schopný překonávat trh i nadále, uvádí stratég Dannis DeBusschere z Evercore ISIS. Analytici Goldman Sachs dnes také varovali investory před podceňováním rizik spojených s investicemi do technologických firem – vyšší výkonnost technologií oproti trhu vedla investory k menší ostražitosti. Volatilní seanci zaznamenaly akcie společnosti Nvidia (NVDA), které nejdříve rostly o 5,4 %, poté ztrácely až 11 % a uzavřely o 6,5 % níže. Akcie Nvidie a AMD (AMD; -4,8 %) v posledních dnech rostly i díky zprávám o využití jejich grafických karet při těžbě kryptoměn a nákupním doporučením pro Nvidii, do které se však dnes opět opřel hedge fond Citron Research, který spekuluje na její pokles. Index S&P 500 -0,08 % na 2431,77 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +2,5 % Informační technologie -2,7 % Finanční sektor +1,9 % Zbytná spotřeba -0,4 % Základní materiály +1,3 % Nezbytná spotřeba 0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Kohl's Corp (KSS) +7,2 % NVIDIA Corp (NVDA) -6,5 % Helmerich & Payne (HP) +5,7 % KLA-Tencor Corp (KLAC) -6,4 % Nordstrom (JWN) +5,7 % Citrix Systems (CTXS) -5,9 % Bed Bath & Beyond (BBBY) +5,4 % Micron Technology (MU) -5,7 % National Oilwell Varco (NOV) +5,0 % Applied Materials (AMAT) -5,7 % Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.