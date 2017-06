Wall Street roste

22.06.2017 20:50

V úterý a včera se americkým akciím nedařilo a sestoupily z historických hodnot. Dnes to prozatím vypadá na růstovou seanci. Obecně lze konstatovat, že na trhu vládne klid. Pravidelná makrodata z trhu práce nepřinesla výraznější impuls. Nejvíce rostou akcie v sektoru zdravotní péče, kde senátní návrhy týkající se rušené Obamacare vyznívají pozitivně. Daří se i základním materiálům poté, co se mírně uklidnila v posledních dnech kleající cena ropy. Ropa dnes roste o 0,5%. Naopak klesá finanční sektor a sektor zbytných statků. zajímavé události pozorujeme u jednotlivých titulů. Včera reportoval výsledky Oracle. ty byly přijaty velice kladně a investoři vidií naději v úspěšný boj v segmentu cloudových služeb se Salesforce (CRM +1,28%). Solidní růst na vlně spekulací o převzetí převádí maloobchodní řetězec kancelářských potřeb Staples. O firmu má eminentní zájem fond Sycamore Partners a nabízí zhruba 6 miliard dolarů (jen s malou prémií oproti současné ceně). Staples je na prodej delší čas, loni zkrachovalo spojení s Office Depot (ODP +3,8%), kde zasáhla ruka antimonopolního regulátora. Na opačné straně spektra najdeme poradenskou společnost Accenture, která zklamala výsledky ale hlavně směrem dolů upravila výhled na zbylé kvartály letošního roku. Na závěr si necháváme chuťovku v podobě převzetí poskytovatele služeb demand response EnerNOC ze strany italského Enelu. Převzetí je se značnou prémií 42% oproti včerejšímu close za cenu 7,67 USD. Po dlouhaletém trápení s kolísající cenou je pro držitele akcií dnešní zpráva jistě vítaným zlepšením nálady. Index Dow Jones +0,17 % na 21445,7 b.Index S&P 500 +0,22 % na 2440,9 b.Index Nasdaq Composite +0,33 % na 6254,542 b. Index S&P 500 +0,22 % na 2440,9 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +1,4 % Finanční sektor -0,5 % Základní materiály +0,4 % Nezbytná spotřeba -0,4 % Informační technologie +0,3 % Utility -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Oracle Corp (ORCL) +8,7 % Accenture (ACN) -4,6 % Staples (SPLS) +6,8 % Dr Pepper Snapple Group (DPS) -2,7 % Gilead Sciences (GILD) +5,0 % Costco Wholesale Corp (COST) -2,1 % CarMax (KMX) +4,9 % Ross Stores (ROST) -1,9 % Envision Healthcare Corp (EVHC) +4,6 % Willis Towers Watson (WLTW) -1,8 % Martin VarechaFio banka, a.s.