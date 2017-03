Wall Street s nevýraznými zisky, ropa zažívá krvavý týden

10.03.2017 20:56

Po silnějším openu se americké akciové indexy postupně vrátily k včerejším zavíracím úrovním a aktuálně pouze slabě posilují.Při otevření indexy reflektovaly solidní data z trhu práce, nicméně s blížícím se výstupem Fedu ohledně nastavení měnové politiky (středa, 15.3.) je na trzích nadále patrná opatrnost investorů s ohledem na aktuální hodnoty indexů, resp. jejich předchozí růst. Zvýšení sazeb o 0,25% je nyní považováno za „jistotu“, nicméně bude zajímavé sledovat, zda Fed blíže nastíní počet možných úprav sazeb směrem vzhůru v tomto roce, přičemž trh odhaduje tři taková zvýšení. I přes silná makrodata se nedaří americké měně, když se na trhu objevily spekulace o úvahách ECB o možném zahájení zvyšování sazeb ještě před ukončením kvantitativního uvolňování. Aktuálně americký dolar ztrácí vůči euru již 1% a posunuje se k hranici 1,07 EUR/USD. Zajímavý vývoj dnes i v celém týdnu probíhá u ropy, která po 3 měsících relativní stagnace a obchodování v úzkém pásmu výrazně propadla při nadprůměrné obchodní aktivitě na pozadí pokračujícího růstu amerických zásob, které rostly devátým týdnem. Snahy OPECu a přidružených zemí podrývají břidlicová ložiska v USA, když počet aktivních vrtů trvale roste od června 2016 a dosáhl již 18ti měsíčního maxima. Dnes ropa odepisuje 1,8% a v mezitýdenním srovnání ztratila nevýdaných 9%! Při korekci tržních úrokových sazeb se dnes nejvíce daří defenzivním – dividendovým – sektorům. Telekomunikace i elektrárenský sektor přidávají shodně 0,5%, podobně se daří i průmyslovým společnostem (souhrnně +0,5%). Naproti tomu nejvíce ztrácí reality (-0,6%) a finanční sektor (-0,4%). Poklesu překvapivě vzdorují energie, které odepisujou mírných 0,1%. Index S&P 500 +0,12 % na 2367,7 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +0,5 % Reality -0,6 % Utility +0,5 % Finanční sektor -0,4 % Průmysl +0,5 % Energie -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Ulta Beauty (ULTA) +3,7 % TransDigm Group (TDG) -4,2 % Estee Lauder Cos (EL) +3,2 % Fifth Third Bancorp (FITB) -2,7 % Harley-Davidson (HOG) +2,9 % KeyCorp (KEY) -2,6 % Frontier Communications Corp (FTR) +2,9 % Hess Corp (HES) -2,3 % General Electric (GE) +2,5 % SL Green Realty Corp (SLG) -2,0 % David Lamač, Fio banka, a.s.