Wall Street se smíšenou bilancí, ropa opět na houpačce (-3%)

Zatímco technologický Nasdaq dnes znovu přepsal historické tabulky se záznamem maxima na 5541 bodech a udržuje se nadále mírně v kladných hodnotách (+0,2%), tradiční index Dow Jones i širší index S&P500 vykazují ztrátu cca 0,3%.Zámořské trhy reflektují slabší evropský start do nového týdne (Euro Stoxx 600 -0,5%) po obnovení tlaku v bankovním sektoru v čele s italskými finančními institucemi po zveřejnění tamních dat z trhu práce, registrující nejvyšší nezaměstnanost od června r.2015. Pomyslnou „koulí u nohy“ se dnes pro trhy stal i výprodej v sektoru energií (-1,4%) při silném poklesu ropy o bezmála 4% i zemního plynu, ztrácející přes 5%. Zatímco plyn zůstává především pod taktovkou (předpovědi) teplého počasí, u ropy rostou obavy z (ne)naplňování nedávno uzavřených dohod v rámci OPEC a některých non-OPEC zemí, současně trh znepokojuje pokračující rostoucí produkce v USA podkopávající snahy o redukci globální nabídky. Únorový kontrakt se propadl na 1měsíční minimum a pravděpodobně zůstane volatilní i v dalších dnech. Naopak drahé kovy pokračují v růstu, když stříbro i zlato si aktuálně připisují 0,9%. Vedle energií se dnes nedaří ani defenzivním (dividendovým) sektorům, když přibližně 1% ztrácí i utility a telekomunikace. Nejlepší bilanci naopak vykazuje zdravotnictví (+0,5%). Mezi S&P500 společnostmi se dnes logicky nedaří především ropným firmám. V čele poklesu ale stanuly akcie významného producenta LED osvětlení Acuity Brands (AYI -14%) po reportování slabých kvartálních čísel. Lepší než očekávané čtvrtletní výsledky, zvýšený výhled a navýšení programu zpětného odkupu akcií naopak posunul mezi nejrůstovější společnosti předního zpracovatele karetních transakcí Global Payments (GPN +6,7%). Index S&P 500 -0,27 % na 2270,88 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,5 % Energie -1,4 % Základní materiály +0,3 % Utility -1,1 % Informační technologie +0,2 % Telekomunikace -0,9 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Global Payments (GPN) +6,7 % Acuity Brands (AYI) -14 % HCA Holdings (HCA) +4,6 % Range Resources Corp (RRC) -3,9 % NVIDIA Corp (NVDA) +3,7 % Southwestern Energy (SWN) -3,5 % Vertex Pharmaceuticals (VRTX) +3,0 % Devon Energy Corp (DVN) -3,3 % Applied Materials (AMAT) +2,6 % SL Green Realty Corp (SLG) -3,1 % David Lamač, Fio banka, a.s.