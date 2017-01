Wall Street se solidními zisky, Nasdaq razítkuje nové maximum 5600 bodů

24.01.2017 21:26

Zámořské indexy postupně během seance rozšiřují zisky a po krátké odmlce se opět dostavuje přepis historických tabulek. Technologický Nasdaq (+0,8%) poprvé pokořil metu 5600 bodů, k rekordnímu závěru směřuje i širší index S&P500, který se ziskem 0,7% balancuje u hladiny 2280 bodů.Uprostřed (solidně rozehrané) výsledkové sezony investoři vkládají důvěru v americkou ekonomiku a po předchozím „přešlapování“ se trhy rázně vydaly směrem k novým maximům. Tržní optimismus podpořily i lepší než očekávaná makrodata (především PMI index). V pátek pak bude zveřejněn předběžný údaj o americkém HDP za Q4. Návrat investorů k riziku (akciím) logicky znamená ústup z bezpečných přístavů – ztrácí dluhopisy s posunem výnosu referenčního 10letého vládního bondu vzhůru na 2,47%, v červených číslech se drží i drahé kovy se ztrátou cca 0,8%. Lakmusový papírek sentimentu ohledně ekonomických vyhlídek – sektor základních materiálů (+2,6%) dnes jednoznačně dominuje sektorovému růstu v rámci S&P500. V čele růstu figuruje i energetický sektor (+1,3%). Na výsluní se hřejou též banky (souhrnně +1,5%) následující pozitivní pohyb tržních sazeb. Stavitelský segment (+6%) dnes výrazně vylepšuje bilanci sektoru zbytných statků (+0,8%) po lepších než očekávaných výsledcích US stavitelské jedničky DR Horton (DHI +6,6%). Nejhorší bilanci naopak vykazuje telekomunikační sektor (-2,8%) po nepřesvědčivých číslech spol. Verizon (VZ) oslabující bezmála o 5%. Po uzavření trhů reportuje polovodičový gigant Texas Instruments (TXN +2%). Index S&P 500 +0,73 % na 2281,84 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +2,6 % Telekomunikace -2,8 % Finanční sektor +1,5 % Zdravotní péče -0,6 % Energie +1,3 % Reality -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Quanta Services (PWR) +7,5 % Verizon Communications (VZ) -4,8 % Freeport-McMoRan (FCX) +6,8 % First Solar (FSLR) -2,9 % Mosaic (MOS) +6,5 % Prologis (PLD) -2,2 % DR Horton (DHI) +6,2 % Eli Lilly (LLY) -2,2 % Lennar Corp (LEN) +5,8 % Endo International (ENDP) -2,1 % David Lamač, Fio banka, a.s.