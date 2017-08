Wall Street slušně roste, vévodí technologie, daří se i těžařům a maloobchodu

22.08.2017 19:45

Pozitivní sentiment z evropských trhů se přelil i do zámoří a tak americké akciové indexy aktuálně vykazují zisky. Růstům vévodí technologie. Nasdaq tak posiluje o 1,21 % na 6288,46 a zaznamenává první růst po třech poklesech v řadě. S&P 500 pak přidává 0,84 % na 2448,76 bodu a bluechipový DJIA roste o 0,76 % na 21868,19. Oba dva tyto indexy navazují na včerejší mírné růsty a posilují tak podruhé v řadě. Sektorový pohled v rámci indexu S&P 500 ukazuje, že většina odvětví se pohybuje v kladných číslech. Vévodí opět technologické akcie s 1,3% růstem, když např. giganti jako Apple či Google (Alphabet) posilují v rozmezí 1,5 – 2 %. Pozadu nezůstává ani spotřebitelský sektor – zbytná spotřeba s 0,9% ziskem. V tomto sektoru se dnes vyjímají akcie maloobchodníka Macy’s, které rostou o 4,7 % na 20,5 USD. Investoři totiž pozitivně vnímají jmenování Hala Lawtona do funkce prezidenta Macy’s. Tento manažer přichází ze společnosti eBay, kde pracoval jako vice prezident pro Severní Ameriku a měl by přinést zkušenosti z oblasti informačních technologií. S příchodem nového prezidenta přijdou i restrukturalizační opatření, jenž v sobě budou zahrnovat i propouštění. Cílem těchto opatření je uspořit cca 30 mil. USD ročně. Daří se rovněž sektoru základních materiálů (+1 %), v rámci něhož slušně posilují akcie globálního těžaře kovů Freeport-McMoRan, a to o 2,6 % na 15,1 USD. Sektor roste na pozadí očekávání silnější celosvětové poptávky. Klesají pouze dva sektory, konkrétně zbytná spotřeba a realitní odvětví. Poklesy však nepřesahují tři desetiny procenta.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.