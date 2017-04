Wall Street uzavřela obchodní týden poklesem

13.04.2017 22:10

V úvodu obchodování se americké akciové indexy pohybovaly na kladné nule, posléze se však postupně dostávaly do červených čísel a nakonec uzavřely v záporu. Jedná se o třetí pokles v řadě. Index S&P 500 tak oslabil o 0,68 % na 2328,95, bluechipový DJIA poklesl o 0,67 % na 20453,25 bodu a technologický Nasdaq ztratil 0,53 % na úroveň 5805,15. Solidní kvartální výsledky hospodaření amerických bank, zejména JP Morgan a Citigroup, nakonec neměly dostatečnou sílu na to, aby posunuly americké indexy do kladných hodnot. Klesaly všechny sektory v rámci indexu S&P 500. Největší ztráty zaznamenaly finanční sektor (-1,3 %) a energetický sektor (-1,8 %). Nejméně klesaly sektor zdravotní péče (-0,3 %) a realitní sektor (-0,2 %). Z makročísel potěšily týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které téměř stagnovaly na úrovni 234 tis. a překonaly tržní konsensus posazený na hladinu 245 tis. Výrobní inflace výrazněji nepřekvapila, v březnu se dostala na meziměsíční bázi do mírného záporu 0,1 %, meziročně se ceny v průmyslu zvýšily o 2,3 %.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.