Wall Street v závěru týdne odepisuje dvě desetiny procenta

18.08.2017 15:50

Index Dow Jones -0,23 % na 21700,07 b. Index S&P 500 -0,26 % na 2423,61 b. Index Nasdaq Composite -0,2 % na 6209,445 b. Index S&P 500 -0,26 % na 2423,61 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +0,1 % Reality -0,7 % Informační technologie -0,1 % Zbytná spotřeba -0,5 % Základní materiály -0,1 % Průmysl -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Ross Stores (ROST) +11 % Foot Locker (FL) -25 % Estee Lauder Cos (EL) +4,4 % NIKE (NKE) -4,7 % Applied Materials (AMAT) +3,0 % Under Armour (UAA) -2,3 % News Corp (NWSA) +1,3 % Under Armour (UA) -1,3 % Lam Research Corp (LRCX) +1,2 % PVH Corp (PVH) -1,2 % Zdroj: BloombergRáchel KopúnováFio banka, a.s.