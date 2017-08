Wall Street vykázala slušné zisky. Růsty táhly technologie, dařilo se rovněž maloobchodu.

22.08.2017 22:10

Pozitivní sentiment z evropských trhů se přelil i do zámoří a tak americké akciové indexy vykázaly slušné zisky. Největší růsty zaznamenal technologický Nasdaq, který posílil o 1,36 % na 6297,48. S&P 500 pak vzrostl o 0,99 % na 2452,51 bodu a bluechipový DJIA přidal 0,90 % na 21899,89. Technologický sektor stál v čele růstů i v rámci indexu S&P 500, když přidal 1,5 %. Dařilo se jak technologickým gigantům jako Apple či Google (Alphabet), jenž posílily o téměř 2 %, tak např. akciím výrobce softwaru pro videohry Activision Blizzard, které přidaly 4 % na 64,3 USD. Pozadu nezůstal ani spotřebitelský sektor (+1,1 %), který byl podporován akciemi maloobchodníka Macy’s (+4,6 % na 20,4 USD). Investoři pozitivně reagovali na jmenování nového prezidenta Macy’s Hala Lawtona, jenž přichází ze společnosti eBay a rovněž na oznámené reorganizační plány, které by měly přinést úspory v objemu 30 mil. USD ročně. Slušné zisky zaznamenal také sektor základních materiálů (+1,2 %), v rámci kterého se dařilo zejména akciím globálního těžaře mědi či zlata Freeport-McMoRan, jenž posílily o 2,3 % na 15,1 USD. Podporou mohla být očekávání silnější celosvětové poptávky po základních komoditách, kovech. Při dnešním pozitivním sentimentu rostly téměř všechny sektory, klesaly pouze reality (-0,1 %).Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.