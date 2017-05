Wall Street za nízké volatility v mírných ztrátách, energie pod tlakem, lídři Nasdaqu na výsluní

30.05.2017 21:36

Přední americké indexy po prodlouženém víkendu „neochotně“ ustupují z rekordních úrovní a aktuálně nepatrně ztrácí, tlačené dolů energetickým (-0,9%) a finančním sektorem (-0,8%).Energie v rámci S&P500 dominují poklesům na pozadí propadu ceny plynu (-5%), nedaří se ani ropě (-0,3%), která ukončila 2denní růstovou korekci po předchozím silném propadu a vrátila se zpět pod hladinu 50 USD/b. V červených číslech se ocitly i finanční společnosti pod taktovkou poklesu tržních výnosů, když referenční 10letý vládní dluhopis aktuálně registruje výnos 2,21% a přibližuje se tak letošnímu minimu z poloviny dubna (2,17%). Naopak defenzivní dividendová odvětví se těší přízni investorů – telekomunikace zpevňují o slušných 1,5%, daří se i utilitám se ziskem 0,5%. Klid na trzích dokládají i relativně malé mezidenní změny v žebříčku nejvíce rostoucích / klesajících společností v indexu S&P500. O to více mediální pozornosti získávají technologická „esa“, která nadále pokořují nové milníky – tentokrát jednička na poli internetových obchodů Amazon (AMZN +0,2%), která poprvé pokořila psychologickou metu 1000 USD/a. V tomto kontextu „all time high“ na úrovni 106,68 USD v době vrcholící internetové horečky na přelomu let 1999/2000 a následný pád na 6 USD ve fázi splaskávání technologické bubliny se jeví jen jako krátká epizoda dlouhodobého růstového příběhu. Nutno opět podotknout za extrémních valuačních násobků, které při narušení vize dokáží velmi rychle tržní ocenění zkorigovat! Zítřejší mediální hvězdou se může stát další technologický gigant Google (GOOG, GOOGL +0,2%) stojící těsně před stejnou branou jako Amazon, tedy hranicí 1000 USD/a (emise GOOGL). Mírné zisky si připisuje i Facebook (FB +0,15%) či Microsoft (MSFT +0,4%) aneb nadále trvá příliv peněz do klíčových technologických firem podobně jako překonávání historických maxim. Dočkáme se korekce? Index S&P 500 -0,13 % na 2412,77 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +1,5 % Energie -0,9 % Utility +0,5 % Finanční sektor -0,8 % Informační technologie +0,2 % Zdravotní péče -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Micron Technology (MU) +3,3 % Devon Energy Corp (DVN) -3,7 % HP (HPQ) +2,8 % Kinder Morgan (KMI) -3,4 % BorgWarner (BWA) +2,5 % Incyte Corp (INCY) -3,3 % Western Digital Corp (WDC) +2,3 % Perrigo (PRGO) -3,2 % Whirlpool Corp (WHR) +2,3 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -3,1 % David Lamač, Fio banka, a.s.