Wall Street zakončila týden bez výraznějších změn, Nasdaq ovšem na nových maximech

13.01.2017 22:10

Wall Street zakončila týden bez výraznějších změn, Nasdaq ovšem na nových maximech Páteční obchodování na amerických trzích bylo poklidné. Hlavní akciové indexy nezaznamenaly výraznější změny. S&P 500 zakončil s 0,18% ziskem na úrovni 2274,64. Bluechipový DJIA po úvodních mírných ziscích nakonec uzavřel s nepatrnou ztrátou 0,03 % na hladině 19885,73. Zajímavější pohyby dnes zaznamenal pouze technologický Nasdaq, který v průběhu obchodního dne vykázal nové intradenní maximum ve výši 5584,26 bodu a nakonec zakončil o 0,48 % silnější na novém closovém maximu 5574,12. Za celý týden index S&P 500 mírně poklesnul o 0,1 %. Po solidních kvartálních hospodářských výsledcích bank JP Morgan, Bank of America a Wells Fargo rostl celý finanční sektor. Úvodní zhruba 1% zisky sice neudržel, nicméně přesto se dnes s 0,5% ziskem stal nejúspěšnějším odvětvím. Naopak nejméně se nakonec dařilo základním materiálům a realitám s 0,2% ztrátou. Dnešní makročísla neměly zásadnější dopad do obchodování. Nicméně zmiňme prosincovou výrobní inflaci (ceny průmyslových výrobců), která meziročně vzrostla o 1,6 % a je tak nejvýše od září 2014.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.