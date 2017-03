Wall Street zatím bez výrazných změn

03.03.2017 20:40

Americké akcie dnes táhnou dolů především tituly realitních společností, čemuž příspívá rostoucí pravděpodobnost rostoucích sazeb ještě tento měsíc. Dnes totiž bylo na programu několik projevů představitelů FEDu. Tou hlavní osobou byla předsedkyně Janet Yellen. Ta sic nejednoznačně, ale přeci jen naznačila, že růst sazeb se nebude odkládat, protože hospodářství vykazuje již delší dobu slušnou a především stabilní výkonnost. Zmínila rovněž zlepšení na trhu práce a uspokojivou míru inflace. Yellen znovu potvrdila, že očekává tři růstové skoky v sazbách pro rok 2017. jako jsou rostoucí sazby pro realitní trh špatné, tak jsou dobré pro trh financí. A tak se do čela rostoucích sektorů dnes staví banky. Nedobrý den zažívají maloobchodníci. Macy´s (M -5,93%), nebo Urban Outfitters(URBN -3,82%). Těchto poklesů dnes využili naši makléři pro vstup do pozice na retailovém ETF XRT. Mimo důležitých projevů bylo dnes na programu jen pár méně závažných makrodat v čele s indexem nákupních manažerů. Na měnovém trhu projev Yellenové nepřesvědčil načež dolar oslabil o 0,75% a obchoduje se nad hranicí 1,06 na páru s EURem. Doplňme, že oznámení sazeb FED je na programu 15.3.2017. Index Dow Jones -0,01 % na 21001,51 b.Index S&P 500 -0,05 % na 2380,76 b.Index Nasdaq Composite +0,01 % na 5861,826 b. Index S&P 500 -0,05 % na 2380,76 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,6 % Reality -1 % Zdravotní péče +0,3 % Utility -0,8 % Informační technologie +0,1 % Nezbytná spotřeba -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna United Continental Holdings (UAL) +3,6 % Macy's (M) -5,7 % Incyte Corp (INCY) +3,4 % Costco Wholesale Corp (COST) -4,2 % Micron Technology (MU) +3,3 % Urban Outfitters (URBN) -3,6 % American Airlines Group (AAL) +3,2 % Staples (SPLS) -3,4 % MetLife (MET) +3,0 % Kroger (KR) -3,2 % Martin VarechaFio banka, a.s.