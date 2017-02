Wall Street zatím mírně v červeném

Prezident D. Trump zostáva záhadou aj pre ľudí, ktorí sa s ním stretli. Jeho osobnosť je prinajlepšom nevyrovnaná a v najhoršom prípade až patologická. Treba však priznať, že jeho schopnosť „udržať loptičku v hre“ je pôsobivá. Jeho činy presvedčili mnohých investorov, ktorých rešpektujem, že koná na základe „zvieracieho pudu“, teda konceptu, ktorý do nás, ekonómov, vštepil Adam Smith, zakladateľ myšlienky laissez-faire ekonomického nezasahovania štátu do hospodárstva. Celá zpráva »

Štvrtok bola v Austrálii zverejnená miera nezamestnanosti. Tá pozitívne prekvapila a namiesto očakávaných 5,8% skončila na 5,7%. To je o 0,1% lepšie nielen oproti očakávaniam, ale aj oproti poslednej hodnote 5,8%. V tejto ekonomike pribudlo za posledný mesiac 13,5 tis. pracovných miest. Očakávania boli na úrovni 9,7 tis., čo je teda pozitívne prekvapenie, no posledná zmena bola vyššia, konkrétne 16,3 tis. Celá zpráva »

Politická neistota vytvorila podporu pre nárast cien zlata od polovice decembra. No tento trend, zdá sa, citeľne slabne. Vynárajú sa totiž protichodne pôsobiace faktory. Sú to jednak vyššie výnosy na dlhopisoch a silnejší dolár, ale aj akciové trhy, ktoré hlásia nové rekordné hodnoty takmer denne. To vytvára protivietor pre cenu žltého kovu. Celá zpráva »

Premiér Róbert Fico nedávno podľa TASR uviedol, že „v štruktúre nezamestnaných vidí viaceré problémy“, keďže „veľká časť z nich nemá ani základné vzdelanie“ , a preto nevidí priestor na znižovanie nezamestnanosti pod úroveň sedem až osem percent. Pozreli sme sa hlbšie. Celá správa »

Takzvaný Trumpov efekt je len špekulatívna bublina. Rovnako ako u všetkých bublín, aj táto nakoniec praskne a to vtedy, keď si investori uvedomia, že nový prezident nie je schopný dodržať svoje sľuby. Celá správa »

Šesť mesiacov po tom, čo súčasná britská premiérka Theresa Mayová nahradila vo funkcii Davida Camerona ako dôsledok referenda o Brexite, už Európa pozná jasnejšiu predstavu Británie o rozvode s Európou. Dvanásť bodový plán, ktorý Mayová pred nedávnom zverejnila, rozoberá podrobnejšie predstavy o budúcnosti vzťahov s úniou, predovšetkým pokiaľ ide o opustenie jednotného trhu. Celá správa »

Scenár nízky rast-nízka inflácia, ktorý charakterizoval svet niekoľko minulých rokov, by sa konečne mohol zmeniť na heterogénny rast. Znamená to, že expanzívne fiškálne politiky, ktoré plánujú niektoré krajiny, by mohli mohli naštartovať rast a infláciu, znížiť záťaž v podobe vysokého dlhu, a zároveň zmierniť sociálnu nespokojnosť v spoločnosti. Vlády sú totiž nútené ukončiť nízky rast, nulovú infláciu a riziko politickej nestability a začať s expanzívnou fiškálnou politikou. Celá správa »

Pri výbere poisťovne by firma mala zvážiť to, kde podniká, ako bezpečne jazdia je zamestnanci, ale aj to ako často jazdí vozidlo do zahraničia. Veľký význam ale má aj rozsah asistenčných služieb. Hoci si ešte stále väčšina firiem na Slovensku vyberá poistenie vozidiel podľa ceny, prvoradá by mala byť kvalita služieb poisťovne. Celá správa »