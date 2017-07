Warren Buffet využije warranty na nákup kmenových akcií Bank of America, vydělá tak 12 mld. USD

04.07.2017 14:21

Buffetova Berkshire Hathaway hodlá uplatnit warranty s realizační cenou 7,14 dolarů na akcii v celkové výši 5 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že akcie Bank of America se obchodují nad 24 dolary za akcii, získá tak Buffet celkový objem akcií ve výši 17 miliard dolarů. Kromě zisku zhruba 12 miliard se tak stane také největším akcionářem banky.Buffet získá 700 milionů kmenových akcií za realizační cenu 7,14 dolarů na akcii, dnes se Bank of America obchoduje za 24,68 dolarů Legendární investor a jeden z nejbohatších lidí na světě podle známého žebříčku Forbes Warren Buffet v pátek oznámil, že hodlá uplatnit warranty na nákup akcií Bank of America. Buffetova společnost Berkshire Hathaway tak získá celkem 700 milionů kusů kmenových akcií banky za realizační cenu 7,14 dolarů na akcii. To se v součtu rovná zhruba 5 miliardám dolarů. Jelikož akcie Bank of America včera uzavřely na hodnotě 24,68 dolarů za akcii, získá Berkshire Hathaway celkový podíl ve firmě ve výši 17 miliard dolarů. Kromě zisku ve výši 12 miliard dolarů se tak věštec z Omahy stane největším akcionářem slavné americké banky, dosud jím byla investiční společnost Vanguard. Buffet o uplatnění warrantů informoval poté, co americká centrální banka (Fed) na konci minulého týdne oznámila, že schválila plány všech velkých amerických bank ohledně dividend a zpětných odkupů v rámci druhého kola zátěžových testů. Akcionáři Bank of America se tak dočkají navýšení dividendy o 60 % na 0,48 dolaru na jednu akcii. Transakce z roku 2011 bance výrazně pomohla Warren Buffet uplatní warranty vzniklé na základě investice v roce 2011. Bank of America se tehdy potýkala v problémech souvisejících s finanční krizí, která se americkou ekonomikou prohnala mezi lety 2007 až 2009. Berkshire Hathaway do banky investovala právě zmíněných 5 miliard dolarů výměnou za pritoritní akcie s warranty na nákup 700 milionů kmenových akcií. Tato finanční infuze tehdy Bank of America pomohla rozptýlit pochybnosti o tom, zda má banka dostatečný kapitál. Vývoj akcií Bank of America od roku 2011 Buffet uplatnění warrantů avizoval již v posledním dopise akcionářům Warren Buffet možné uplatnění warrantů avizoval již v únorovém dopisu investorům. Legendární investor tehdy indikoval, že k uplatnění warrantů dojde v případě, kdy by došlo k navýšení dividend pro kmenové akcie banky. Prioritní akcie dosud Berkshire Hathaway na dividendách vynášely 300 milionů dolarů, v případě navýšení dividendy u kmenových akcií na 0,48 dolaru na akcii si po využití warrantů a konverzi Buffetova společnost na dividendách přijde ročně na 336 milionů dolarů. Bank of America informovala, že k oficiálnímu navýšení dividendy dojde na začátku třetího čtvrtletí, přičemž Berkshire Hathaway podle Buffetových slov warranty využije ihned poté, co banka tento krok formálně oznámí. Buffet na rozhodnutí Fedu v souvislosti s druhým kolem zátěžových testů výrazně vydělá Berkshire Hathaway má výrazný podíl v mnoha dalších amerických finančních institucích, z nichž nejvýraznější je Wells Fargo, kde je Buffetova skupina taktéž největším akcionářem. Výše zmiňované rozhodnutí Fedu o schválení dividend a zpětných odkupů pro americké banky tak Buffetovi v souhrnu přinese zhruba 1,6 miliardy dolarů. Akcie Bank of America od zmiňovaného roku 2011 vzrostly zhruba trojnásobně. Včerejší zkrácenou seanci banka uzavřela na 24,68 dolarů za akcii. Od oznámení o Buffetově záměru akcie mírně vzrostly zhruba o 2 %. Bank of America Corp (BAC) včera uzavřela na 24,68 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 245,6 P/E 14,8 Vývoj za letošní rok (%) +11,7 Očekávané P/E 13,7 52týdenní minimum (USD) 12,5 Prům. cílová cena (USD) 25,9 52týdenní maximum (USD) 25,8 Dividendový výnos (%) 1,2 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times František Mašek, Fio banka, a.s.František Mašek, Fio banka, a.s.