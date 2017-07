Wells Fargo dnes doplnila trojici velkých bank, prezentovala pozitivní výsledky

14.07.2017 18:46

Banka Wells Fargo dnes podobně jako Citi a JP Morgan představila výsledky za 2Q nad očekávání. Výsledky společnosti Wells Fargo & Co (WFC) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Výnosy (mld. USD) 22,50 22,49 22,50 Čistý zisk (mld. USD) 5,8 -- 5,56 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,05 1,01 1,01 Výnosy Wells Fargo ve druhém čtvrtletí vykázaly mírný růst (meziročně 1 %), ke kterému přispěly především úrokové výnosy (+6 %), brzdou pak byly výnosy ostatní (-7 %). Divize Wealth-management rostla o 17 %, podobně se dařilo i korporátnímu bankovnictví největší, retailová část pak vzrostla o 2 %. Kapitálový poměr Tier 1 dosáhl hodnoty 11,6 %. Z pohledu celé banky mírně rostly poskytnuté úvěry a depozita v souvislosti s přirozeným ekonomickým vývojem. Problematickou pro Wells Fargo byly v uplynulém období půjčky na automobily. Objem nových půjček klesl v 2Q o 45 % na dvouleté minimum a banka tak přestala být jejich největším poskytovatelem v USA. V minulosti musela velkou část úvěrů odepisovat, zpřísnila proto podmínky a snížila počet nových klientů. Tato skutečnost přitížila divizi komerčního bankovnictví, která se potýkala poklesem výnosů z hypoték a kterou trápí i dozvuk aféry s podvodným zakládáním klientských účtů. Náklady na urovnání skandálu stále narůstají. Pokles zisku v rámci retailové části pak kompenzovaly zbývající dvě divize, kterým se dařilo lépe. Oficiální zpráva zde. Akcie WFC dnes na NYSE odepisuje 1,9 %. Celý bankovní sektor dnes klesá v návaznosti na pokles dluhopisových výnosů. Wells Fargo & Co (WFC) -1,9 % na 54,55 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 270,9 P/E 13,6 Vývoj za letošní rok (%) -1,0 Očekávané P/E 13,2 52týdenní minimum (USD) 43,6 Prům. cílová cena (USD) 58,7 52týdenní maximum (USD) 60,0 Dividendový výnos (%) 2,8 Filip TvrdekFio banka, a.s.