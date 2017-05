Wells fargo plánuje další úspory, do konce příštího roku chce snížit náklady o 4 mld. dolarů

12.05.2017 12:40

Součástí redukce nákladů bude uzavření celkem 450 poboček banky.Americká banka Wells Fargo ve čtvrtek oznámila, že plánuje další výrazné úspory. Podle informací managementu bude banka do konce příštího roku snižovat roční náklady o celkem čtyři miliardy dolarů. Součastí tohoto opatření bude také uzavření celkem 450 poboček banky. Management banky měl v plánu udržet výdaje na 55 až 59 procentech příjmů, což se však v prvním kvartále nevydařilo. Pro první čtvrtletí se výdaje dostaly na 62,7 procen příjmu. Již dříve posléze Wells fargo oznámila úspory v hodnotě dvou miliard dolarů, ve čtvrtek posléze oznámila redukci nákladů o stejnou sumu. Wells Fargo & Co (WFC) včera uzavřela na 53,74 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 268,6 P/E 13,4 Vývoj za letošní rok (%) -2,5 Očekávané P/E 12,9 52týdenní minimum (USD) 43,6 Prům. cílová cena (USD) 58,3 52týdenní maximum (USD) 60,0 Dividendový výnos (%) 2,8 Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.