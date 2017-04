Wells Fargo reportovala výsledky za 1Q 2017, zisk meziročně stagnoval, výnosy mírně klesly

13.04.2017 16:26

Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly. Klesaly naopak výnosy z obchodování s investičními aktivy. Akcie otevřely poklesem. Výsledky společnosti Wells Fargo & Co (WFC) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Výnosy (mld. USD) 22 22,17 22,2 Čistý zisk (mld. USD) 5,5 -- 5,5 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1 0,97 0,99 Výsledky Wells Fargo o poznání horší než JP Morgan a Citigroup Známá finanční společnost Wells Fargo jako třetí velká americká banka dnes reportovala výsledky za první kvartál právě probíhajícího roku. V předešlích hodinách již reportovala také JP Morgan Chase a Citigroup Inc. Výsledky Wells Fargo však nejsou tak pozitivní jako reporty výše zmíných bank. Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly Čistý zisk společnosti dosáhl takřka totožné hodnoty jako před rokem. Výnosy společnosti ve srovnání s prvním kvartálem minulého roku poklesly. Z celkových výnosů ve výši 22 mld. dolarů činilo 12,3 mld. dolarů čisté úrokové výnosy. Ty v meziročním srovnání vzrostly o 633 milionů dolarů, tedy v procentním vyjádření o 5 %. Rentabilita aktiv Wells Fargo dosáhla za první kvartál hodnoty 1,15 %, zatímco rentabilita vlastního kapitálu 11,54 %. Ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 činí v současné chvíli činí 11,2 %. Čistá úroková marže v prvním čtvrtletí zůstala na hodnotě ze čtvrtého kvartálu roku 2016, tedy 2,87 %. Poměr efektivity Efficiency ratio naopak vzrostl na 62,7 %. Klesající výnosy z obchodování s investičními aktivy Benefity z rostoucích sazeb a nižších nákladů na krátkodobé financování vymazávaly naopak klesající výnosy z obchodování s investičními aktivy či slabší neúrokové příjmy z hypotečního bankovnictví. „Wells Fargo pokračuje na smysluplné cestě znovu vybudovat důvěru klientů a akcionářů, zatímco jsme reportovali solidní výsledky za první kvartál,“ oznámil v prohlášení CEO banky Tim Sloan. Hlavní americký poskytovatel úvěrů na bydlení v USA se dostal pod tlakem loni na podzim, kdy byl odhalen skandál s prodejními aktivitami ohledně zakládání falešných účtů klientů. Podrobnější výsledky Wells fargo jsou zde. Akcie společnosti otevřely po oznámení výsledků čtvrteční seanci poklesem. Wells Fargo & Co (WFC) -1,5 % na 52,34 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 261,9 P/E 13,1 Vývoj za letošní rok (%) -5,0 Očekávané P/E 12,4 52týdenní minimum (USD) 43,6 Prům. cílová cena (USD) 57,5 52týdenní maximum (USD) 60,0 Dividendový výnos (%) 2,9 Zdroj: Wells Fargo, Bloomberg, The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.