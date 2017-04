Yahoo! oznámilo pozitivní výsledky za 1Q 2017, k uzavření obchodu s Verizonem dojde v červnu

19.04.2017 10:11

Výnosy i zisk společnosti překonaly očekávání. Marissa Mayer informovala, že k uzavření obchodu ohledně prodeje internetového businessu firmě Verizon dojde v červnu. Výsledky společnosti Yahoo! Inc (YHOO) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Výnosy (mld. USD) 1,327 1,23 1,087 Výnosy po odečtení TAC (mil. USD) 833,8 814 859,4 Čistý zisk (mil. USD) 99 -- (99) Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,18 0,14 0,08 Yahoo! reportovalo pozitivní výsledky za první kvartál tohoto roku, který by měl být zároveň posledním před prodejem hlavního internetového businessu společnosti Verizon Communications Inc. Jak výnosy, tak i čistý zisk překonaly očekávání analytiků. Výnosy po odečtení TAC nad očekáváními Klíčový ukazatel sledovaný u internetových společností, takzvané výnosy po odečtení traffic acquisition cost i přes meziroční pokles překonaly konsensus trhu při hodnotě 833,8 milionů dolarů. Upravená EBITDA v prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostla v meziročním srovnání o výrazných 28 % na hodnotu 188 milionů dolarů. Provozní zisk společnosti dosáhl 73,2 milionů dolarů, což je taktéž výrazně nad očekáváními analytiků ve výši 66,1 milionů dolarů. Výnosy z mobilních zařízení vzrostly z 260 milionů v předchozím roce na současných 412 milionů dolarů. K prodeji Verizonu dojde v červnu CEO Yahoo! Marissa Mayer oznámila, že očekává uzavření obchodu s firmou Verizon ohledně prodeje internetového businessu v průběhu června. Za hodnotu 4,5 miliardy dolarů získá Verizon od Yahoo! zejména internetový prohlížeč a e-mailovou adresu s početnou základnou uživatelů. Služby Yahoo! podle odhadů využívá každý měsíc jedna miliarda lidí, přičemž jejich e-mail používá zhruba 280 milionů uživatelů. Verizon reportuje výsledky ve čtvrtek. Kompletní výsledky společnosti jsou zde. Yahoo! Inc (YHOO) včera uzavřelo na 47,56 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 45,5 P/E 200,7 Vývoj za letošní rok (%) +23,0 Očekávané P/E 67,2 52týdenní minimum (USD) 35,1 Prům. cílová cena (USD) 49,3 52týdenní maximum (USD) 47,7 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, Yahoo!František MašekFio banka, a.s.