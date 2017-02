Za oceánem dnes vévodí finance, otloukánkem trhu defenzivní telekomunikace

Index Dow Jones +0,6 % na 20391,94 b. Index S&P 500 +0,44 % na 2326,24 b. Index Nasdaq Composite +0,5 % na 5762,985 b.V úvodu nového obchodního týdne se akciovým trhům v zámoří daří. Z triumvirátu hlavních akciových indexů se nejlépe vede titulům, které jsou zastoupeny v tradičním indexu Dow Jones (+0,6 %). Slušné zisky (+0,45 %) si nicméně připisuje i širší index S&P 500 i technologický Nasdaq (+0,5 %). V rámci jedenácti základních sektorů vstoupily do nového týdne nejlépe finanční tituly, které jako celek posilují aktuálně o 1,1 %. Pozadu nezůstává ani průmyslový sektor (+0,9 %). Rostoucí výnosy na amerických státních dluhopisech nesvědčí defenzivním telekomunikacím, které ztrácí téměř procento. Z 358 společností zastoupených v indexu S&P 500, které stihly odreportovat výsledky hospodaření za uplynulý kvartál, jich 72 % vykázalo meziroční růst zisku. K celkové výsledkové bilanci v zámoří dnes svou troškou do mlýna přispěla společnost Restaurant Brands International (QSR), která svými výsledky investory rozhodně nezklamala. Akcie zpevňují vůči pátečním zavíracím hodnotám o 2,5 %. Nedaří se naopak skokanovi minulého roku (+224 % r/r) - společnosti NVIDIA (NVDA), jejíž akcie dnes odepisují 3,8 %. Na komoditním trhu ztrácí ropa (-1,84 %) i zlato (-0,85 %). Americký dolar na měnovém páru s eurem aktuálně posiluje o cca 0,3 %. Index S&P 500 +0,44 % na 2326,24 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,1 % Telekomunikace -0,9 % Průmysl +0,9 % Energie -0,4 % Základní materiály +0,6 % Nezbytná spotřeba +0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Goodyear Tire & Rubber (GT) +4,4 % NVIDIA Corp (NVDA) -3,8 % Mosaic (MOS) +3,8 % Activision Blizzard (ATVI) -3,3 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) +3,7 % EQT Corp (EQT) -2,4 % Nucor Corp (NUE) +3,6 % Marathon Oil Corp (MRO) -2,4 % Macy's (M) +3,3 % Occidental Petroleum Corp (OXY) -2,1 % Michal Křikava, Fio banka, a.s.