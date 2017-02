Zájem o akcie v Praze neuvadá, Erste přes 800 Kč

Index pražské burzy dnes zpevnil o 0,82% na 972,19 bodu a vylepšil tak letošní bilanci již na +5,5%!Za růstem stál opět finanční sektor. Tentokrát štafetu převzala rakouská Erste bank, která uzavřela na nejvyšší hodnotě od července r. 2011, a to na 808,10 Kč se ziskem 2,36%. Nákupní apetit pokračoval i u Komerční banky. I přes vyrovnanější tržní síly a patrnou ochotu investorů realizovat zisky nakonec ale dokázala uzavřít v kladném teritoriu, když končila silnější o 0,53% na 961,90 Kč. Pojišťovna VIG pak zavřela o 1,14% výš na 614 Kč. Nejvyšší denní objem registrovala Moneta (184,5 mil. Kč), u níž investoři pokračovali v přeskupování pozic po pátečních (spíše neutrálních) výsledcích a překvapivě vysoké dividendě. S ohledem na předchozí růst ale síla prodejců byla větší a titul nakonec uzavřel slabší o 0,56% na 88,10 Kč. V červených číslech uzavřely i akcie O2 ČR (-0,33%). Z menších emisí se pak nedařilo ani Fortuně (-1,04%) končící na 95 Kč či Unipetrolu (-0,76%) se závěrem na 196,70 Kč. Naopak směrem vzhůru dále směřovaly akcie mediální spol. CETV. Po solidních celoročních výsledcích lze předpokládat v následujících dnech testování předchozích maxim (72 Kč). David Lamač, Fio banka, a.s.