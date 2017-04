Zámoří koriguje sve zisky, Dow Jones uzavírá výš o nepatrných 0,03%

27.04.2017 22:26

Index Dow Jones +0,03 % na 20982,15 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2388,86 b. Index Nasdaq Composite +0,39 % na 6048,937 b.Americké akciové trhy mírně korigují a index Dow Jones uzavřel zhodnocením o 0,03%. Největší zátěží indexu byl sektor Telekomunikace -1,3%, Energií -1,1% a Finanční sektor -0,5%. Naopak index v kladných hodnotách držel sektor Informační technologie s přírůstkem 0,6%, Zbytné spotřeby 0,5% a také sektor Utilit, který přidal 0,3%. Investory dnes potěšila společnost PayPal Holdings ( PYPL ), která reportovala dobré výsledky za 1Q a její akcie posílily o 6,6%. Index S&P 500 +0,06 % na 2388,86 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,6 % Telekomunikace -1,3 % Zbytná spotřeba +0,5 % Energie -1,1 % Utility +0,3 % Finanční sektor -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Under Armour (UAA) +10 % Teradata Corp (TDC) -7,9 % Under Armour (UA) +9,0 % F5 Networks (FFIV) -7,6 % Intuit (INTU) +8,3 % EQT Corp (EQT) -7,0 % Xilinx (XLNX) +7,2 % TechnipFMC (FTI) -6,5 % PayPal Holdings (PYPL) +6,6 % Helmerich & Payne (HP) -6,2 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.