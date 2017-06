Zámoří otevírá týden na kladné nule

26.06.2017 22:16

Americké akcie první den týdne nic zajímavého nepředvedly. Dařilo se utilitám a telekomunikacím. Naopak IT sektor klesal a s ním i celý index Nasdaq, který byl pod vlivem o procento oslabujícího Microsoftu.Index Dow Jones +0,07 % na 21409,55 b.Index S&P 500 +0,03 % na 2439,07 b.Index Nasdaq Composite -0,29 % na 6247,149 b. Index S&P 500 +0,03 % na 2439,07 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,8 % Informační technologie -0,6 % Telekomunikace +0,6 % Energie -0,2 % Finanční sektor +0,5 % Zdravotní péče -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna FirstEnergy Corp (FE) +4,1 % Arconic (ARNC) -6,0 % EQT Corp (EQT) +3,8 % Qorvo (QRVO) -5,0 % CVS Health Corp (CVS) +3,6 % Skyworks Solutions (SWKS) -2,8 % AutoNation (AN) +3,6 % Centene Corp (CNC) -2,2 % Twenty-First Century Fox (FOXA) +3,5 % Illumina (ILMN) -2,1 % Martin VarechaFio banka, a.s.