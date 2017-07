Zámoří po závěrečné korekci smíšeně

10.07.2017 22:20

Zámořské akcie uzavřely po korekci v závěru seance dnešní obchodování smíšeně.Index DJIA si odepsal symbolických 0,03%, zatímco SP500 posílil o 0,09%. Nejlépe si vedl kompozitní NASDAQ, který si připsal 0,38%. Dařilo se zejména informačním technologiím (+0,8%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce hnojiv CF Industries (CF +6,7%). Na opačné straně žebříčku figuruje spolu s ostatními maloobchodními prodejci řetězec obchodních domů Macys (M -6,9%). Index Dow Jones -0,03 % na 21408,52 b.Index S&P 500 +0,09 % na 2427,43 b.Index Nasdaq Composite +0,38 % na 6176,393 b. Index S&P 500 +0,09 % na 2427,43 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,8 % Reality -0,9 % Základní materiály +0,6 % Nezbytná spotřeba -0,7 % Energie +0,3 % Telekomunikace -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CF Industries Holdings (CF) +6,7 % Macy's (M) -6,9 % Mosaic (MOS) +5,5 % Gap (GPS) -6,3 % Freeport-McMoRan (FCX) +5,3 % Best Buy (BBY) -6,1 % NVIDIA Corp (NVDA) +4,5 % Kohl's Corp (KSS) -4,1 % Apache Corp (APA) +4,4 % AutoNation (AN) -3,5 % Daniel MarvánFio banka, a.s.