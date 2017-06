Zámoří se symbolickými zisky

Články

Odvetvie finančného poradenstva sa bude stále viac orientovať na celkové potreby klientov, ako len na predaj finančných produktov. Finanční sprostredkovatelia začínajú pracovať netradičnými spôsobmi a zapájajú do toho aj svoje nefinančné zručnosti. Cieľom je vytvoriť si s klientom partnerský vzťah, ktorý presahuje len finančný svet. Celá zpráva »

Platiť virtuálnou menou bitcoin ako akceptovanou menou je už po novom možné aj v niektorých slovenských e-shopoch. Bitcoin v súčasnosti prežíva boom a prudný rast a ako decentralizovaná a neregulovaná mena bude pravdepodobne ako platidlo používaná stále viac a viac. Pozrieme sa preto na to, ako sa pozerajú na výdavky a príjmy vo virtuálnej menej slovenské daňové a účtovné predpisy. Celá zpráva »

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál ako si vychovať budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť. Celá zpráva »

Dôvodom uzatvorenia poistenia je nárok získať pri nepriaznivých udalostiach kompenzáciu formou poistného plnenia. Poisťovňa vtedy posudzuje, či je škoda poistkou krytá a v akej miere má je klient nárok na náhradu. Toto rozhodnutie sa však u klientov vždy nestretáva so spokojnosťou. V takých prípadoch nastupuje procedúra námietok, sťažností, ktoré môžu skončiť aj súdnym sporom. Celá zpráva »

Oboch poznám dlhé roky, kedy sa ešte ani nepoznali. Obaja majú tridsať, manželmi sú cca 7 rokov, majú veľký trojizbový byt s dvomi loggiami a dve autá. A nie sú to staré škodovky. Ráno idú do práce každý svojím autom, ale keď nešoférujú, chodia vždy spolu, napríklad aj na nákup bozkávajúc sa ako dve hrdličky. Celá zpráva »