Zámořské akcie bez výraznějších změn

31.03.2017 20:20

Zámořské akcie během první části poslední březnové obchodní seance nenalezly jednoznačný směr.Hlavní akciové indexy se udržují v dohledu svých včerejších závěrečných (oscilují mezi ztrátou 0,13% v případě DJIA a ziskem 0,11% NASDAQu). Daří se zejména utilitám (+0,7%), realitám (+0,6%) a sektoru základních materiálů (+0,3%). Oslabují naopak finanční společnosti (-0,4%), energetika (-0,3%) nebo telekomunikace (-0,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vede chemička FMC (+13%), která smění některé své divize s DuPontem. Nedaří se naopak prodejci automobilů AutoNation (AN -3,7%). Firma dnes zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Komoditní trhy se vyvíjejí smíšeně. Na jedné straně posiluje kukuřice (+1,5%), pšenice (+1,0%), stříbro (+0,7%), zlato (+0,6%) a ropa (+0,6%), na straně druhé oslabuje sója (-1,8%), měď (-0,6%) nebo zemní plyn (-0,3%). (Index Dow Jones -0,13 % na 20701,7 b.Index S&P 500 -0,02 % na 2367,7 b.Index Nasdaq Composite +0,11 % na 5920,855 b. Index S&P 500 -0,02 % na 2367,7 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,7 % Finanční sektor -0,4 % Reality +0,6 % Energie -0,3 % Základní materiály +0,3 % Telekomunikace -0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna FMC Corp (FMC) +13 % AutoNation (AN) -3,7 % Advanced Micro Devices (AMD) +4,5 % Incyte Corp (INCY) -2,5 % Martin Marietta Materials (MLM) +3,0 % Expedia (EXPE) -2,3 % Vulcan Materials (VMC) +2,7 % CarMax (KMX) -2,3 % NRG Energy (NRG) +2,6 % Seagate Technology (STX) -2,0 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.