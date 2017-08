Zámořské akcie korigují včerejší propady

Zámořské akcie korigují ztráty, které utrpěly ve spojitosti s vystupňovaným napětím mezi Severní Koreou a USA v průběhu posledních tří obchodních seancí.Hlavní akciová indexy vstoupily do druhé části obchodování se ziskem 0,2 – 0,7%. daří se zejména informačním technologiím (+0,9%), spotřebitelskému sektoru (+0,6%) a zdravotnickým firmám (+0,4%). Oslabují naopak utility (-0,9%) a realitní společnosti (-0,8%). Nedaří se ani finančnímu sektoru (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vede TripAdvisor (TRIP +5,6%). Provozovatel světově největšího internetového portálu věnovaného cestování těží z pochvalného článku publikovaného na Barrons. Oslabuje naopak polovodičová NVIDIA (NVDA -6,2%), jejíž rekordní kvartální výsledky nedokázaly uspokojit vysoká očekávání investorů. Na komoditních trzích rovněž převládá zelená barva. Roste kukuřice (+1,1%), sója (+0,5%), ropa (+0,4%) nebo měď (+0,4%). Oslabuje naopak pšenice (-0,5%). Index Dow Jones +0,18 % na 21883,09 b.Index S&P 500 +0,25 % na 2444,21 b.Index Nasdaq Composite +0,65 % na 6257,247 b. Index S&P 500 +0,25 % na 2444,21 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,9 % Utility -0,9 % Zbytná spotřeba +0,6 % Reality -0,8 % Zdravotní péče +0,4 % Finanční sektor -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna TripAdvisor (TRIP) +5,6 % NVIDIA Corp (NVDA) -6,2 % JB Hunt Transport Services (JBHT) +3,2 % Mylan (MYL) -5,2 % Autodesk (ADSK) +3,1 % AES Corp (AES) -3,0 % Red Hat (RHT) +2,7 % SCANA Corp (SCG) -2,9 % Perrigo (PRGO) +2,7 % Macerich (MAC) -2,9 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.