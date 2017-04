Zámořské akcie smíšeně

19.04.2017 20:26

Zámořské akcie vstoupily do druhé části dnešní obchodní seance smíšeně.Hlavní akciové indexy oscilují mezi ztrátou 0,3% (v případě DJIA) a ziskem 0,5% (NASDAQ). Daří se zejména zdravotnickým firmám (+0,4%), spotřebitelskému sektoru (+0,4%) a průmyslovým společnostem (+0,4%). Oslabují naopak energetické firmy (-1,2%) a utility (-0,8%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vede výrobce zdravotnických potřeb Intuitive Surgical (ISRG +6,9%). Firma potěšila investory vyššími tržbami. Na slabší než očekávané tržby naopak doplácí akcie technologické IBM (IBM -4,6%). Na komoditních trzích po zprávě o zásobách prudce padá cena ropy (-3,9%). Oslabují rovněž vzácné kovy (zlato -0,6%, stříbro -0,6%) a pšenice (-0,5%). Daří se naopak zemnímu plynu (+1,6%) nebo sóje (+0,4%). Index Dow Jones -0,33 % na 20456,48 b.Index S&P 500 +0,06 % na 2343,48 b.Index Nasdaq Composite +0,47 % na 5877,246 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2343,48 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +0,4 % Energie -1,2 % Zbytná spotřeba +0,4 % Utility -0,8 % Průmysl +0,4 % Nezbytná spotřeba -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Intuitive Surgical (ISRG) +6,9 % IBM (IBM) -4,6 % Lam Research Corp (LRCX) +6,7 % Marathon Oil Corp (MRO) -3,4 % WestRock (WRK) +4,8 % Newfield Exploration (NFX) -3,3 % AutoNation (AN) +4,4 % Pioneer Natural Resources (PXD) -2,6 % CarMax (KMX) +3,9 % Transocean (RIG) -2,5 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.