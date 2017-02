Zámořské akcie stagnovaly

23.02.2017 22:20

Zámořské akcie poté, co vymazaly ztráty z první části obchodování, zakončily dnešní seanci na podobných úrovních jako včera.Hlavní akciové indexy zastihl závěrečný gong mezi ztrátou 0,4% (v případě NASDAQu) a ziskem 0,2% (DJIA). Dařilo se utilitám (+1,1%), oslabily naopak průmyslové podniky (-0,8%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce solárních panelů First Solar (FSLR +11%), který překvapil investory dobrými čtvrtletními výsledky. Index Dow Jones +0,17 % na 20810,32 b.Index S&P 500 +0,04 % na 2363,81 b.Index Nasdaq Composite -0,43 % na 5835,507 b. Index S&P 500 +0,04 % na 2363,81 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +1,1 % Průmysl -0,8 % Telekomunikace +1 % Zbytná spotřeba -0,7 % Zdravotní péče +0,7 % Základní materiály -0,6 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna First Solar (FSLR) +11 % L Brands (LB) -16 % HP (HPQ) +8,5 % NVIDIA Corp (NVDA) -9,3 % Transocean (RIG) +7,6 % United Rentals (URI) -5,6 % Endo International (ENDP) +4,0 % Hormel Foods Corp (HRL) -5,3 % Edwards Lifesciences Corp (EW) +3,8 % Urban Outfitters (URBN) -4,8 % Daniel MarvánFio banka, a.s.