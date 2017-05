Zámořské akcie zatím smíšeně

23.05.2017 20:21

Zámořské akcie se vstoupily do druhé části dnešní obchodní seance jen pár bodů od svých historických maxim.V porovnání s včerejším closem však hodnoty hlavních akciových indexů zatím doznaly jen symbolických změn, když DJIA (+0,23%) a SP500 (+0,19%) mírně rostou, zatímco kompozitní NASDAQ (-0,04%) nepatrně ztrácí. Daří se finančním společnostem (+0,6%) a utilitám (-0,6%). Oslabuje naopak spotřebitelský sektor (-0,3%) nebo informační technologie. V rámci indexu SP500 si díky lepším kvartálním výsledkům nejlépe vede výrobce zdravotnických přístrojů Agilent Technologies (A +3,8%). Na opačné straně žebříčku figuruje biotechnologická Alexion Pharmaceuticals (ALXN -8,6%), kterou tíží rozsáhlé změny ve vedení společnosti. Na komoditních trzích převládá červená barva. Oslabuje zemní plyn (-2,9%), kukuřice (-1,4%), pšenice (-1,0%), sója (-0,9%) nebo zlato (-0,4%). Severním směrem se naopak vydala ropa (+0,6%). Index Dow Jones +0,23 % na 20941,93 b.Index S&P 500 +0,19 % na 2398,57 b.Index Nasdaq Composite -0,04 % na 6130,889 b. Index S&P 500 +0,19 % na 2398,57 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,6 % Zbytná spotřeba -0,3 % Utility +0,6 % Informační technologie -0,1 % Nezbytná spotřeba +0,4 % Energie +0,2 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Agilent Technologies (A) +3,8 % Alexion Pharmaceuticals (ALXN) -8,6 % Nucor Corp (NUE) +2,9 % AutoZone (AZO) -8,4 % Archer-Daniels-Midland (ADM) +2,9 % Xilinx (XLNX) -5,8 % Mylan (MYL) +2,8 % TripAdvisor (TRIP) -5,1 % Regions Financial Corp (RF) +2,4 % Helmerich & Payne (HP) -4,3 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.