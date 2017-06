Zámořské indexy obléhají historická maxima, technologie opět vábí investory

13.06.2017 21:20

Na Wall Street navzdory „záchvěvu“ v technologickém sektoru v uplynulých dnech nadále panuje pozitivní nálada vracející širší index S&P500 (+0,41%) i tradiční index DJIA (+0,43%) k historickým maximům, k růstu se vrátil i technologický Nasdaq(+0,6%), který ale zatím jen zčásti umazává tučný 2denní „gap“.V čele růstu v rámci S&P500 figuruje komoditní sektor, reflektující obrat na ropném trhu, když lehká ropa WTI aktuálně zpevňuje o 0,7% a nachází se téměř o dolar výš oproti denním minimům v době zahájení akciové seance. V popředí se nachází i informační technologie při zpevňování většiny předních společností Nasdaqu v čele s Facebookem, posilující bezmála o 1,5%. Naopak výběr krátkodobých zisků je patrný u telekomunikací (-1%) nacházející se jednoznačně na chvostu sektorové výkonnostní tabulky. Uklidnění v technologickém sektoru znamená rychlý návrat indexu „strachu“ VIX zpět k psychologické hladině 10 bodů (dnes klesá bezmála o 10% na 10,37b.), přesto proběhnuvší minikorekce napříč technologiemi mírně rozvířila letargické vody, po čase upozorňující, že burza nezná pouze pohyb vzhůru. Po delším růstu za absence tržních turbulencí lze předpokládat vyšší volatilitu i v dalších týdnech, notabene v období „prázdnin“, tedy nižší likvidity. Sázka na pohádkový příběh, kterých najdeme mezi technologiemi nespočet, by se v takovém prostředí ale nemusela vyplatit. Do příznivého sentimentu může zasáhnout i zítřejší výstup ze zasedání měnového výboru (Fedu), na němž je očekáváno zvýšení základní úrokové sazby o 0,25%. Současně bude pozornost upřena na signály ohledně dalšího zpřísňování měnové politiky či zahájení redukce nafouknuté bilance z QE programů v tomto roce. Index S&P 500 +0,41 % na 2439,42 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Základní materiály +0,9 % Telekomunikace -1 % Informační technologie +0,7 % Reality 0 % Energie +0,7 % Nezbytná spotřeba +0 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Western Digital Corp (WDC) +3,6 % Mylan (MYL) -2,7 % Wynn Resorts (WYNN) +3,2 % Acuity Brands (AYI) -2,1 % Arconic (ARNC) +3,0 % Twenty-First Century Fox (FOXA) -2,1 % Tesoro Corp (TSO) +2,9 % Macy's (M) -1,8 % PulteGroup (PHM) +2,8 % Scripps Networks Interactive (SNI) -1,8 % David Lamač, Fio banka, a.s.