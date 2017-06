Zámořské indexy s tučnými zisky, Nasdaq +1,43%

28.06.2017 22:30

Americké trhy uzavřely výrazně v kladném teritoriu a vymazaly tak ztráty ze včerejší seance. Dařilo se především finančnímu sektoru (+1,6%), naopak bezmála 1% ztrátu registrovaly utility (-0,9%). Směrem vzhůru pokračovala i cena ropy, když zpevnila o 1,5% na 44,90 USD/b a od svého středečního minima v minulém týdnu tak přidala již téměř 3 USD.V závěru seance se o rozruch postaral maloobchodník s kancelářskými potřebami Staples (SPLS), který skokově posílil přes 8% a posunul se do čela nejvíce posilujících firem v rámci S&P500 po zprávách o blížícím se převzetí ze strany majitele dalších amerických řetězců (Talbots, Dollar Express..), spol. Sycamore za cenu 10,25 USD/a (dle agentury Reuters). Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones +0,68 % na 21454,61 b.Index S&P 500 +0,88 % na 2440,69 b.Index Nasdaq Composite +1,43 % na 6234,415 b. ndex S&P 500 +0,88 % na 2440,69 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1,6 % Utility -0,9 % Informační technologie +1,3 % Reality 0 % Zbytná spotřeba +1 % Nezbytná spotřeba +0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Staples (SPLS) +8,4 % Advance Auto Parts (AAP) -4,4 % Arconic (ARNC) +5,8 % O'Reilly Automotive (ORLY) -2,2 % TripAdvisor (TRIP) +4,5 % FirstEnergy Corp (FE) -2,1 % JB Hunt Transport Services (JBHT) +4,2 % H&R Block (HRB) -2,0 % PACCAR (PCAR) +4,1 % Bed Bath & Beyond (BBBY) -1,8 % David LamačFio banka, a.s.