Zámořské indexy vstoupily do nového roku rázně, S&P500 +0,85%

03.01.2017 23:00

Hlavní americké indexy při úvodní seanci letošního roku zaznamenaly solidní zisky a následovaly tak pozitivní start do nového roku v Evropě. Širší index S&P500 vykázal největší přírůstek za 4 týdny a částečně tak napravil nelichotivou bilanci ze závěru roku, kdy byla mezi investory patrná ochota výběru tučných zisků po předchozím rally. Přesto by opatrnost měla být nadále na místě.Přelití pozitivního sentimentu do zámoří se dostavilo na pozadí příznivého setu makrodat napříč kontinenty (Čína – lepší než očekávaný index PMI, Německo – solidní nezaměstnanost, rostoucí inflace, USA – ISM ve výrobě vyšší než očekávání), podporující optimismus ohledně ekonomických vyhlídek. Mezi nejvíce rostoucími sektory figurovaly telekomunikace (+1,9%) po několika analytických upgradech, telco CenturyLink (CTL +6,6%) se po upgradu prosadila mezi nejvíce rostoucí emise v rámci S&P500, dařilo se i zdravotnictví a překvapivě i energiím navzdory prudkému obratu na trhu s ropou, která po dosažení 18měsíčního maxima (55,20 USD/b) nakonec propadla na 52,5 s bilancí -2,3% při objevujících se obavách z naplnění nedávné dohody OPEC a některých non-OPEC zemí. Ještě hůře se ale vedlo zemnímu plynu, který ztratil bezmála 11% po předpovědích o teplém počasí pro nadcházející týdny. V čele poražených se tak naopak ocitl těžař plynu a ropy Southwestern Energy (SWN) se ztrátou bezmála o 8%. Vítězem dne v rámci S&P500 se staly akcie předního výrobce tiskáren a kopírek Xerox (XRX +17%) po dvojnásobném upgradu ze strany JP Morgan a Credit Suisse, pozitivně hodnotící dokončené vyčlenění entity Conduent, posunující Xerox zpět primárně k tiskařskému byznysu. Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones +0,6 % na 19881,76 b.Index S&P 500 +0,85 % na 2257,83 b.Index Nasdaq Composite +0,85 % na 5429,084 b. Index S&P 500 +0,85 % na 2257,83 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +1,9 % Utility -0,3 % Zdravotní péče +1,4 % Nezbytná spotřeba +0,3 % Energie +1,2 % Reality +0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Xerox Corp (XRX) +17 % Southwestern Energy (SWN) -7,9 % CenturyLink (CTL) +6,9 % Conduent (CNDT) -6,9 % Endo International (ENDP) +6,0 % Range Resources Corp (RRC) -5,1 % Frontier Communications Corp (FTR) +5,8 % Kansas City Southern (KSU) -4,7 % AmerisourceBergen Corp (ABC) +5,6 % NVIDIA Corp (NVDA) -4,5 % David Lamač, Fio banka, a.s.