Zámořské trhy s mírnými ztrátami

29.12.2016 22:26

Americké akciové indexy vykázaly pouze symbolické ztráty, přesto před závěrem roku je na trhu patrná ochota zamykat povolební tučné zisky. Ztrácel především finanční sektor, naopak defenzivní odvětví figurovala v čele růstu. Dařilo se též drahým kovům - zlato v závěru seance dále zpevňovalo a vykázalo denní zisk 1,4% (1157,5 USD/oz), stříbro posílilo o 1%. Zisky registrovaly i dluhopisy, výnos 10letého vládního bondu klesl na 2,477% při maximu 2,6% v polovině prosince.Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones -0,07 % na 19819,78 b.Index S&P 500 -0,03 % na 2249,26 b.Index Nasdaq Composite -0,12 % na 5432,088 b. Index S&P 500 -0,03 % na 2249,26 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +1,3 % Finanční sektor -0,7 % Reality +0,9 % Energie -0,2 % Telekomunikace +0,4 % Zbytná spotřeba -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Newmont Mining Corp (NEM) +7,2 % Arconic (ARNC) -2,8 % Digital Realty Trust (DLR) +2,5 % Chipotle Mexican Grill (CMG) -2,3 % Entergy Corp (ETR) +2,0 % Micron Technology (MU) -2,2 % NVIDIA Corp (NVDA) +1,8 % Citizens Financial Group (CFG) -2,1 % Allergan (AGN) +1,7 % Fifth Third Bancorp (FITB) -2,0 % David LamačFio banka, a.s.