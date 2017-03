Zatímco opatrné přešlapování na Wall Street trvá, v sektoru energií nadále živo

14.03.2017 20:25

Americké akciové indexy mírně ztrácí před zítřejším rozhodnutím Fedu o nastavení úrokových sazeb a nadále se tak pohybují v úzkém pásmu poté, co sestoupily z rekordních úrovní v úvodu měsíce. Na pozadí příznivých makrodat je nyní všeobecně očekáváno zvýšení úrokových sazeb o 0,25%. Trh tak bude svoji pozornost upírat na slova šéfky Fedu J.Yellenové ohledně dalším směřování měnové politiky s možným naznačením počtu zvýšení úrokových sazeb v tomto roce. V současné chvíli se předpokládají 3 taková zvýšení.Širší index S&P500 aktuálně oslabuje o 0,37%, tažený dolů sektorem energií (-1,1%) a základních materiálů (-0,9%). Pod tlakem nadále zůstává ropa (-1,5%), která se dnes přiblížila hladině 47 USD/b, zatímco na začátku března ještě balancovala u hranice 54 USD/b. Obavy z nadbytku světových zásob i zpráva o únorovém zvýšení těžby ze strany Saúdské Arábie, klíčového člena OPECu, posunuly cenu ropy na 3měsíční minimum po šesti poklesech v řadě. V tomto kontextu bude zajímavé sledovat, zda členové OPEC spolu s partnerskými zeměmi budou trpělivě dále plnit podmínky listopadové dohody. Současně trh citlivě vnímá i vývoj počtu otevřených vrtů v USA (report každý pátek), který udržuje rostoucí charakter a neguje tak snahy o snížení globální nabídky. V rámci indexu se nedaří ani průmyslovým společnostem (-0,9%). Naopak zelenou nulu vykazuje sektor zbytných statků, symbolickou ztrátu pak registrují utility (-0,1%). Z individuálních jmen oslabují především energetické společnosti. Na nová minima se posunuly akcie telekomunikační spol. Frontier Communications (FTR -4%), pokračující v poklesu po oznámení o přeřazení z indexu S&P500 do méně prestižního S&P MidCap 400 s ohledem na pokles tržní kapitalizace. Na výsluní se naopak hřejí akcie známé finanční spol., zajišťující mezinárodní převody peněz, Western Union (WU +4,2%) po oznámení o nabídce převzetí konkurenta MoneyGram International (MGI) ze strany Euronet Worldwide (EEFT). Akcie MGI zpevňují o 24% nad akviziční nabídku 15,20 USD/a v očekávání možného boje o převzetí. Index S&P 500 -0,37 % na 2364,7 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zbytná spotřeba 0 % Energie -1,1 % Utility -0,1 % Průmysl -0,9 % Reality -0,1 % Základní materiály -0,9 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Western Union (WU) +4,2 % Marathon Oil Corp (MRO) -4,1 % Motorola Solutions (MSI) +1,9 % Frontier Communications Corp (FTR) -4,0 % Goodyear Tire & Rubber (GT) +1,9 % Southwestern Energy (SWN) -3,9 % Regency Centers Corp (REG) +1,8 % Citrix Systems (CTXS) -3,6 % Wal-Mart Stores (WMT) +1,3 % ONEOK (OKE) -3,4 % David Lamač, Fio banka, a.s.