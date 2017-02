Zdravotnická skupina Fresenius představila výsledky za rok 2016 a výhled růstu do dalších let

22.02.2017 14:30

Německá zdravotnická skupina Fresenius představila výsledky za 4Q a celý rok 2016. Management také představil růstové cíle na další čtyři roky a návrh na vyšší dividendu. Výsledky společnosti Fresenius (FRE) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Výnosy (mld. EUR) 7,738 7,78 7,257 Provozní zisk EBIT (mld. EUR) 1,235 -- 1,054 Čistý zisk (mld. EUR) 439 -- 359 Finanční výsledky Za celý rok 2016 vzrostly výnosy skupiny o 5 % na 29,083 mld. EUR při očekávání 29,2 mld. EUR. Očištěný provozní zisk EBIT meziročně vzrostl o 9 % na 4,327 mld. EUR, analytici očekávali 4,32 mld. EUR. Čistý zisk za rok 2016 vzrostl o 12 % na 1,593 mld. EUR. Společnost výsledky za rok 2016 účtovala ještě dle amerických zásad GAAP. Nejvýraznější růst výnosů a zisku zaznamenala dceřiná společnost Fresenius Medical Care (FME), ve které Fresenius drží přes 30 %. Výsledky zde. Růst zaznamenaly i zbylé společnosti ze skupiny. Fresenius očekává více než 15% růst výnosů v roce 2017 Společnost očekává, že v roce 2017 dosáhne o 15 až 17 % vyšších výnosů při stabilních měnových kurzech oproti výnosům za rok 2016 účtovaných dle evropských zásad IFRS, které činily 29,471 mld. EUR. Čistý zisk by měl v roce 2017 vzrůst o 17 až 20 % z 1,56 mld. EUR za rok 2016 dle IFRS. Fresenius zamýšlí do roku 2020 dosáhnout výnosů v rozmezí 43 až 47 mld. EUR V roce 2017 by společnost chtěla dosáhnout výnosů mezi 43 až 47 mld. EUR a zisku v rozmezí 2,4 až 2,7 mld. EUR. Management navrhuje zvýšení dividendy na 0,62 EUR na akcii z 0,55 EUR. Jedná se o 24. zvýšení dividendy v řadě. Fresenius SE & Co KGaA (FRE) +0,9 % na 76,46 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 42,3 P/E 26,2 Vývoj za letošní rok (%) +3,0 Očekávané P/E 22,2 52týdenní minimum (EUR) 57,2 Prům. cílová cena (EUR) 80,9 52týdenní maximum (EUR) 77,0 Dividendový výnos (%) 0,7 Zdroj: Fresenius, Bloomberg