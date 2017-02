Zisk Airbusu za fiskální rok poklesl o více než 60%. Na vině je projekt vojenského letadla A400M

22.02.2017 14:51

Airbus oznámil výsledky za rok 2016. Čistý zisk společnosti meziročně klesl o více než 60% kvůli nákladům na letoun A400M. Tržby mírně nad očekáváním analytiků. Výsledky společnosti Airbus (AIR) za FY 2016 FY 2016Konsensus FY 2016FY 2015 Tržby (mld. USD) 66,5 65 64,4 Čistý zisk (mld. EUR) 0,995 -- 2,7 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,29 -- 3,43 Společnost sídlící ve francouzském Tolouse oznámila pokles celoročního čistého zisku o více než 60 %. Na vině je zejména projekt vojenského letadla A400M, kvůli němuž Airbus zaúčtoval mimořádné náklady ve výši 1,2 mld. EUR. Celkové náklady na A400M se vyšplhaly již na 2,2 mld. EUR. Vojenský transportní letou A400M by mohl společnost stát další náklady i v roce 2017. Airbus tak plánuje rozhovory se státy, které si letoun objednaly. Zisk EBIT, tedy zisk před započtením úroků, daní a mimořádných událostí, ve 4Q 2016 meziročně vzrostl o 11% na 1,54 mld. EUR při očekávání analytiků 1,46 mld. EUR. Celoroční EBIT klesl na 3,96 mld. EUR, avšak taktéž překonal očekávání analytiků. Celkové tržby společnosti stouply o tři procenta na 67 mld. EUR. Analytici očekávali 65 mld. Společnost navrhuje na příští rok dividendu ve výši 1,35 EUR na akcii, což je 4% meziroční růst. Již v lednu společnost oznámila, že se jí povedlo navýšit dodávky klientům na 688 letounů. Jedná se o nárůst o 8 %. Akcie Airbusu dnes oslabily o 1% na 66,58 EUR. Výsledky společnosti zde. Airbus SE (AIR) -1 % na 66,58 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 51,5 P/E 52,9 Vývoj za letošní rok (%) +6,2 Očekávané P/E 19,3 52týdenní minimum (EUR) 48,1 Prům. cílová cena (EUR) 72,1 52týdenní maximum (EUR) 67,8 Dividendový výnos (%) 2,0 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, AirbusFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.