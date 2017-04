Zisk konglomerátu GE v 1Q i přes pokles výnosů překonal odhady o nejvíce za posledních 7 let

21.04.2017 13:56

Americký průmyslový konglomerát General Electric představil výsledky za 1Q 2017. Zatímco analytici očekávali pokles očištěného zisku, společnosti se podařilo ziskovost udržet meziročně na stejné výši. Výsledky společnosti General Electric (GE) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 27,66 26,4 27,85 Čistý zisk (mld. USD) 619 -- -61 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,21 0,17 0,21 Finanční výsledky Výnosy a očištěný zisk na akcii konglomerátu v 1Q překonaly tržní konsensus. Zisk překonal odhady všech analytiků oslovených agenturou Bloomberg, konsensus tak překonal s nejvyšším rozdílem od 1Q 2010. Dařilo se letecké divizi (9% růst tržeb), divize ropy a plynu zaznamenala zmírnění poklesů. Zatímco ještě ve 4Q její tržby kvůli omezeným kapitálovým investicím energetických firem meziročně klesly o 22 %, v 1Q pouze o 9 %. Výhled Společnost potvrdila dřívější výhled 3-5% organického růstu výnosů a očištěného zisku 1,6 až 1,7 USD/akcie. Akcie General Electric Co včera uzavřely na 30,27 USD. Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 263,6 P/E 26,0 Vývoj za letošní rok (%) -4,2 Očekávané P/E 18,6 52týdenní minimum (USD) 28,2 Prům. cílová cena (USD) 33,5 52týdenní maximum (USD) 33,0 Dividendový výnos (%) 3,1 Zdroj: GE, Bloomberg, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.