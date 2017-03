Zisk největší polské banky PKO za rok 2016 vzrostl o 10 %, za 4Q pak o 34 %

06.03.2017 15:31

PKO za minulý rok vykázala zisk ve výši 2,87 miliard zlotých. Zisk za 4Q však mírně zaostal za očekáváními analytiků.Zisk největší polské banky PKO minulý rok vzrostl na 2,87 miliard zlotých, tedy zhruba 18 miliard Kč. Jedná se o 10 % nárůst. Ve 4Q minulého roku pak PKO vykázala růst zisku o 34 % na 593 milionů zlotých. Výsledek však mírně zaostal za očekáváními analytiků ve výši 610 milionů zlotých. Růst zisku se očekával, zejména vzhledem k faktu, že na konci roku 2015 banka vyplatila 338 milionů zlotých do garančních fondů. Tržby za fiskální rok mírně předčily očekávání. Akcie PKO od začátku roku výrazně rostou, když přidaly již více než 20 %. Polské banky obecně rostou v kontextu rozhodnutí polské vlády o tom, že nebude docházet ke konverzi hypoték denominovaných ve švýcarských francích do polských zlotých. Na tomto kroku by polské banky prodělaly miliardy zlotých. Více info o výsledcích PKO zde. Zdroj: PKO, BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.