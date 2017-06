Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy je pro domácí banky pozitivní, tvrdí Moody’s

19.06.2017 13:46

Ratingová agentura však také zmiňuje, že Komerční banka a UniCredit Bank budou muset rezervy navyšovat. To může mít vliv na dividendy.Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy pro české banky ze strany České národní banky z 0,5 % na 1%, ke kterému došlo minulý týden, bude mít podle ratingové agentury Moody’s na české banky pozitivní vliv. Podle Moody’s je kapitálová vybavenost Monety, České spořitelny, Raiffeisenbank a ČSOB silná. U Komerční banky a UniCredit Bank bude zapotřebí rezervy navýšit. Ratingová agentura také zmiňuje, že tento fakt by mohl u posledně zmiňovaných společností snížit výplaty dividend. Akcie Komerční banky se dnes na pražské burze obchodují silnější o 1,69 %. Naopak Moneta mírně klesá o 0,13 %. Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.