Investori vyčkávajú s predajom českej koruny

Zahraniční hráči vyčkávajú s vyberaním ziskov z českej koruny. Vďaka tomu koruna v mierne posilňuje. Ich predchádzajúci tlak na výmenný kurz korunu oslaboval, čo zmazávalo ich zisky.

V pondelok ráno sa kurz koruny vyšplhal až na 26,50 CZK/EUR, keď hlavný vplyv na obchodníkov zrejme mali čísla o inflácii a štatistiky z trhu práce. Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien sa v marci zrýchlilo v súlade s očakávaniami na 2,6 percenta, čo je o desatinu percentuálneho bodu vyššia ako a čo je najviac od novembra 2012. Miera nezamestnanosti naopak klesla na 4,8 percenta, teda na najnižšiu hodnotu od januára 2009. Údaje podporili očakávania budúceho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany ČNB.

Podľa guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka začne banka so zvyšovaním úrokových sadzieb na prelome tohto a budúceho roka. Opustenie kurzového záväzku, v rámci ktorého ČNB umelo oslabovala kurz českej meny a držala ho nad 27 CZK/EUR, sa zatiaľ obišlo bez výraznejších výkyvov na devízovom trhu.

„Dali sme si veľkú prácu s tým, aby sme trh pripravili na to, že k tomu dôjde, že to nastane v nejakom skorom období,“ povedal Rusnok ku koncu intervencií. "Všetci tak mali dosť času sa na to pripraviť. To zohralo významnú úlohu v tom, že trh sa po oznámení konca kurzového záväzku nijako nezbláznil,“ vysvetľuje guvernér.

No významnú úlohu hrá to, že zahraniční hráči, ktorí vo veľkom vsádzali na posilnenie koruny po „exite“, teraz s uzatváraním pozícií vyčkávajú. Ak sa totiž chcú dočkať nejakého výnosu, musia byť trpezliví a čakať kým koruna prirodzene posilní. Ak by totiž investori začali korunu húfne predávať, vyvolalo by to jej oslabenie a teda pre nich realizáciu straty. Koruna tak bude pod tlakom špekulantov dlhší čas, čo bude brániť je posilňovaniu.