Investovat už od 18 let? Za mě ano!

Když si někdo vybaví slovo investice, tak si myslí, že k tomu potřebuje vysoký kapitál. Ale opak je pravdou, v dnešní době stačí 500 Kč měsíčně a už můžete investovat s výnosem 8 % p.a. A to bez větší námahy.

Začnu pěkně od začátku. Já jsem začal investovat od svých 16 let. V tu chvíli pouze na demo účtu a přesněji jsem investoval na trhu forex, který je velice rizikový a nedoporučuji ho jako vstupní bod do investování. Postupem času jsem prošel mnoho typů investic a aktuálně investuji do 6 typů investic. Dnes se budeme bavit o investici, která je z mého pohledu, investicí vstupní.

Investice již od 18 let aneb Čím dřív, tím líp

Možná si říkáte, proč tak brzo, nebo proč vůbec investovat? Když srovnáme aktuální situaci od situace budoucí, tak je naprosto jasné proč investovat právě teď. Nejdříve se podívejme na to, co je teď. Každý mladý člověk (18 let) si už vydělává či nějakým způsobem přivydělává. A co dělá s vydělanými penězi?

Celý článok si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/investovat-uz-od-18-let-za-me-ano/