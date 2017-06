Ísť po čo najnižšom úroku, či si radšej sadzbu zafixovať na dlhšie obdobie?

Každý človek ktorý sa už niekedy zaoberal hypotékou, určite riešil aj otázku, akú dĺžku fixácie úrokovej sadzby si zvoliť. Na jednej strane vždy stojí nižšia cena a na druhej stabilita na dlhšie obdobie. Pokiaľ nemáte doma krištáľovú guľu, jednoznačná odpoveď na túto dilemu sa hľadá ťažko.

Každá banka ponúka klientom niekoľko typov fixácií v rozpätí od jedného do desiatich rokov. Napriek tomu, že väčšina ľudí zúži výber na obdobie troch až piatich rokov, do úvahy by mali brať aj tie ostatné. Je pravdou, že pri troj až päťročných fixáciách sú úrokové sadzby najnižšie, to by ale nemalo byť jediným kritériom rozhodovania sa.

Každý človek by mal brať do úvahy aj svoje plány do budúcnosti. Ukončenie doby fixácie totiž so sebou prináša aj možnosť zmeniť si nastavenie úveru a upraviť si tak napríklad výšku hypotéky, dĺžku splácania, či dokonca zmeniť financujúcu banku.

Aj jednoročný fix môže byť zaujímavý

Plánujete predaj aktuálneho bývania, ale chcete sa v pokoji najprv presťahovať do nového a až potom predávať? Toto je jedným z najčastejších prípadov, kedy by ste sa mali zamyslieť nad jednoročnou fixáciou. Znamená to financovať si nové bývanie hypotékou, a splatiť jej veľkú časť, alebo aj celý úver z predaja starého bytu.

Úrok pri ročnom fixe síce môže byť o niečo vyšší, ale získavate možnosť splatiť hypotéku po roku bez akýchkoľvek poplatkov. Toto riešenie je vhodné predovšetkým pre konzervatívnejších ľudí. Druhou, finančne výhodnou, alternatívou je uložiť peniaze, tak aby sa zhodnocovali úrokom vyšším ako sadzba na hypotéke.

Pre ľudí, ktorí plánujú úver dlhodobo splácať bez potenciálu väčších mimoriadnych splátok, sú určite lepšie dlhšie doby fixácie. Každá banka musí podľa zákona tak či tak umožniť mimoriadnu splátku raz ročne do výšky 20tich percent zostatku istiny a to bez poplatku. Takže ak sa vám podarí niečo ušetriť, budete si môcť znižovať úver aj priebežne.

Pre opatrnejších sú vhodnejšie dlhšie fixácie

Dostávame sa tu k najčastejšej dileme súvisiacej s fixáciou, a to, či zvoliť najnižší úrok fixovaný na tri roky alebo o pár desatín percenta sadzby viac pri piatich rokoch. To, že úrokové sadzby budú zo stredno- a dlhodobého hľadiska rásť, je fakt. Päťročná fixácia tak ponúka viac stability. Rozdiel v úroku je v tomto prípade naozaj zanedbateľný a človek by mal zohľadniť skôr svoju averziu k možnému zvyšovaniu sadzieb.

Pre opatrnejších ľudí sa otvára priestor na úvahu aj nad fixáciou na dlhšie ako päť rokov. Pri desiatich rokoch sa úroky pohybujú od 2,29 percenta, čo je z dlhodobého hľadiska stále ďaleko pod priemerom. Pokiaľ to človeku zabezpečí pokojný spánok na desať rokov, tak to môže byť tá správna voľba.

Tak ako nie je možné všeobecne povedať, ktorá banka je najlepšia, nie je možné určiť ani to, na ako dlho je najvýhodnejšie zafixovať si úrokovú sadzbu. Závisí to do veľkej miery od preferencií každého klienta, od jeho finančnej perspektívy, ale aj od neovplyvniteľných vonkajších okolností – ako napríklad situácie na finančných trhoch, či konkurencie medzi bankami. Rozhodnutie preto treba zvážiť a podľa možností konzultovať s odborníkom.

Autora je exkluzívnou finančnou sprostredkovateľkou Fincentra