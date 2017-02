J. Burian označil zmeny v 2. pilieri za krok späť

Nominanti za stranu SMER-SD sa vyjadrili proti pripravovaným zmenám v 2. pilieri. Ide najmä o zníženie hranice pravidelnej anuity, nad ktorou si bude možné vybrať nasporené peniaze v hotovosti. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter označil návrh za kompromis, v ktorom musel ustúpiť koaličným partnerom.

J. Richter na záver diskusie o novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení v parlamente skonštatoval, že Smer-SD je súčasťou vládnej koalície, v ktorej sú aj politické zoskupenia či ľudia, ktorí hlasovali za zmeny exministra práce Ľudovíta Kaníka. Súčasný minister ich považuje za zlé a dodal, že doteraz „sa riešia nezrovnalosti, ktoré spôsobil Kaník“.

„Ak by bol ostal vládnuť len Smer-SD a Richter bol minister, takúto novelu nikdy nepredložím. Je to kompromis koaličných strán, my si ich vážime a súčasťou koalície sú aj strany, ktoré mali iný pohľad na 2. pilier a toto je výsledok kompromisu," povedal J. Richter.

Ak prejdú navrhované zmeny, nasporené peniaze si bude možné vybrať programovým výberom od sumy anuity, ktorú vypočítajú životné poisťovne, v hodnote 425 eur. Táto čiastka, „je nad priemerným dôchodkom," vyzdvihol minister. Dodal, že po istom období bude šanca prehodnotiť, čo takáto zmena priniesla.

Podľa poslanca Jozefa Buriana (Smer-SD), ktorý bol za predchádzajúcej vlády štátnym tajomníkom rezortu práce, sú zmeny krokom spať. „Nemám nič proti tomu, aby bol programový výber v zákone, len aby to malo racionálnu podobu. Je to o tom, že my na úkor jednej skupiny uprednostníme druhú skupinu, ktorá de facto by tam nemala byť,“ povedal Burian.

„Nemyslím si, že Slovensko má takýchto nezodpovedných občanov," povedala poslankyňa za OĽaNO-NOVA Erika Jurinová. Ľudia podľa nej nasporené peniaze neminú nezodpovedne, ale využijú ich racionálne na dôchodkové zabezpečenie.

Do zákona by sa podľa nej mala zapracovať aj možnosť odložiť si poberanie anuity na neskôr. Existuje totiž veľká skupina ľudí, ktorí sa po desiatich rokoch sporenia v 2. pilieri nerozhodli pre výplatu anuít s cieľom posunúť to na neskoršie obdobie.

