J. Yellenová potvrdila zámer Fedu zvyšovať sadzby v marci

Janet Yellenová vo svojom minulotýždňovom vystúpení potvrdila záujem Fedu zvyšovať sadzby už tento mesiac. Jasne povedala, že rast sadzieb v marci je „žiaduci“, ak budú aj naďalej chodiť slušné čísla. Posledným dôležitým číslom budú v tomto týždni súhrnné štatistiky z amerického trhu práce za február (payrolls). Čaká sa dobrý výsledok – prírastok pracovných miest cez 200 tisíc.

Zaujímavé je, že aj napriek výraznému nárastu stávok na marcový rast amerických sadzieb (šanca 96%) nezabodoval výraznejšie americký dolár, ktorému sa stále nechce pod hranicu 1,05 EUR/USD. Čiastočne to môže byť dané aj tým, že aj keď stávky na zvýšenie sadzieb v marci stúpali, trhy nezvýšili výrazne svoje očakávania ďalšieho zvyšovania do konca roka. Stále počítajú s rastom sadzieb na tri krát a pravdepodobnosť štvrtého zvýšenia stúpla len veľmi mierne (z cca 28% na 35 %).

Preto aj dvojročné americké výnosy, na ktoré je eurodolár citlivý, nijako raketovo nahor nešli (od polovice februára o 9 bps). Pokiaľ ale prídu tento týždeň ďalšie dobré čísla z amerického trhu práce a Fed o týždeň neskôr predstaví vyššie inflačné prognózy, môže byť všetko inak a trhy môžu agresívnejšie zvyšovať pozície na rast sadzieb.

Druhým dôvodom, pre ktorý eurodolár zatiaľ váha a prešľapuje na mieste, súvisí skôr s dianím v eurozóne. Posledná séria silných čísel a vyššej inflácie drží investorov pred zasadnutím ECB v opatrnosti. Majú obavy, aby s vyššou inflačnou prognózou v ruke nenaznačili centrálnej bankári rýchlejší ústup z menovej expanzie. Potom by euro dostalo pádny argument pre zastavenie strát a vyskočenie z negatívneho trendu, v ktorom sa pohybuje od roku 2014.

K podobnému kroku ECB však pravdepodobne siahne až na jeseň, teda po holandských a francúzskych voľbách. Tento týždeň maximálne vypustí zo sprievodných komentárov možnosť znižovať sadzby hlbšie do záporu. A to by euru k ďalším ziskom stačiť nemalo. Inými slovami, zatiaľ doláru v boji na fronte s eurom podmienky prajú.